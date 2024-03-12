İyi partili vekil bıçaklanmıştı: Şüpheli kardeşi gözaltına alındı

İstanbul Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşinin bıçakla ağır yaraladığı eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, hastanede tedavi altına alındı. Şüpheli kardeşi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Bahçelievler'de yaşandı. İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Ahmet Çelik (67), ofisinde kardeşi Kemal Çelik (64) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Çelik, ağabeyini iki yerinden bıçaklandı. Zanlı olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı Ahmet Çelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, Kemal Çelik polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.