  • USD: 31,99 - 32,04
  • EURO: 34,97 - 35,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti Eski Milletvekili Ahmet Çelik'e bıçaklı saldırı

İYİ Parti Eski Milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından Bahçelievler'deki ofisinde bıçaklandı.

Ekleme: 12.03.2024 - 13:08 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti Eski Milletvekili Ahmet Çelik'e bıçaklı saldırı
Sabah saatlerinde Ahmet Çelik, İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde tartıştığı kardeşinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Yaralı Çelik'in durumu ağır

Göğsünden ve elinden bıçaklanan 67 yaşındaki Ahmet Çelik hastaneye kaldırıldı.

Çelik'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis olay sonrası kaçan saldırgan K.Ç.'yi arıyor.