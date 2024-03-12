İYİ Parti Eski Milletvekili Ahmet Çelik'e bıçaklı saldırı
İYİ Parti Eski Milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından Bahçelievler'deki ofisinde bıçaklandı.
Sabah saatlerinde Ahmet Çelik, İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde tartıştığı kardeşinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Yaralı Çelik'in durumu ağır
Göğsünden ve elinden bıçaklanan 67 yaşındaki Ahmet Çelik hastaneye kaldırıldı.
Çelik'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis olay sonrası kaçan saldırgan K.Ç.'yi arıyor.