İstiklal Marşı’nın kabulünün 103’üncü yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy anıldı

Bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı'nın yazarı Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy unutulmuyor.İstanbul Valiliği tarafından, İstiklal Marşı’nın kabulünün 103'üncü yıl dönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un Edirnekapı Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anma programı düzenlendi.Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, mülki ve askeri yetkililer, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başta Milli Şair Mehmet Akif Ersoy olmak üzere şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu.Dua sonrası Vali Davut Gül ve programa katılanlar, Mehmet Akif Ersoy’un kabrine karanfil bıraktı.