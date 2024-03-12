İstanbul'da MAHZEN-10 Operasyonu: Bir suç örgütü daha çökertildi

Güvenlik güçleri yasa dışı suç örgütlerine göz açtırmıyor.İstanbul'da ekipler yine bir örgütün tepesine çöktü.Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.Buna göre İstanbul'da Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-10” operasyonlarında elebaşı Murat Özünlü olan ve uyuşturucu madde ticareti yapan Organize Suç Örgütü çökertildi.Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüpheli yakalandı.Çok sayıda silah ve uyuşturucu'Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'da faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurma,Uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.Operasyonlar sonucu: 63 adet ruhsatsız tabanca, 48 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 kg metamfetamin, 13 kg skunk, çok miktarda uyuşturucu hap ile muhtelif miktarda bonzai ve kubar esrara el konuldu.Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.'