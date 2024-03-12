İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 31 bin 184 sivil öldü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 31 bin 184 kişi hayatını kaybetti, 72 bin 889 kişi de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 31 bin 184 kişinin hayatını kaybettiği, 72 bin 889 kişinin de yaralandığı duyuruldu.



72 ÖLÜ, 129 YARALI



Mağdurların yüzde 72'sinin çocuk ve kadınlardan oluştuğunu bildiren bakanlık, oğlunun 24 maçta 72 sivilin hayatını kaybettiğini, 129 sivilin ise yaralandığını açıkladı.