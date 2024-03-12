İslam Memiş 2 kritik tarihi duyurdu! O seviyede alım fırsatı olacak
Altın fiyatları günlerce kırdığı rekorlara dün bir yenisini ekledi. Ons altın 2189 doları test ederek zirvesini tazeledi. Buradan destek bulan altın gram fiyatı serbest piyasalarda 2400 lira üzerinde kalmayı sürdürüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları rotasını tayin edecek 2 kritik tarihi duyurdu. İşte İslam Memiş'in açıkladığı önemli teknik seviyeler...
Altın fiyatları yeni güne yükseliş trendini sürdürerek başladı. 'Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi' sorusu yanıt ararken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 'Altın fiyatları satış yiyebilir' açıklamasında bulundu. İşte altın fiyatları rotasını belli edecek gelişmeler…
İSLAM MEMİŞ'TEN ÇARPICI ALTIN YORUMU
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için dikkat çeken yorumlarda bulundu.
ALTIN REKOR KIRDI!
İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:
'Bugün ABD enflasyon verisi açıklanacak. Onu takip edeceğiz. Ons altın ise dün 2189 dolar seviyesine kadar yükseldi. Rekor tazeledi.
'KAR SATIŞI BEKLİYORUM'
Ons altın tarafında bir kar satışı bekliyorum. Yaklaşık 80 dolar civarında satışın gelmesi muhtemel bir sonuç.
'2100 DOLAR SEVİYESİNDE ALIM FIRSATI OLACAK'
2100 dolar destek seviyesini takip ediyor olacağım. Gram altın yatırımcısı da ons altındaki bu satışları takip etmeli. Çünkü 2100 dolar seviyesi karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa burada tekrar bir alım fırsatı yakalayacak.
İŞTE 2 KRİTİK TARİH...
Bu yüzden gram altın yatırımcısı salı ve çarşamba günü ons altını takip etmeli.
'SATIŞLAR KALICI OLMAYACAK'
Bu satışların kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Yön tekrar yukarı olacaktır. O yüzden ons altın tarafında yaşanan geri çekilmeler gram altın yatırımcısına destek verecektir.
'ALTIN GRAM FİYATI İÇİN 2400 LİRA ALTINA SARKMALAR BEKLİYORUM'
Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda dün 2434-2436 lira seviyesini gördü. Gram altında ons altın gibi bu hafta 2400 lira altına sarkmalar bekliyorum.
'ALIM FIRSATI DEĞERLENDİRİLMELİ'
Elinde altın bulunduran satış için acele etmemeli. Fırsat kollayan yatırımcılar için bugün açıklanacak ABD enflasyon verisini takip etmeli. Veri sonrası bir alım fırsatı yakalayabileceğini söyleyebilirim. Bu fırsat güzelce değerlendirilmeli.'