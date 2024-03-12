Google'dan uyarı geldi: O özellik telefonlardan kalkıyor

Xiaomi, MIUI 12 güncellemesiyle arka planda video oynatma özelliği getirmişti. Ancak YouTube'un bu özelliği ücretli olarak sunması, Google'ı harekete geçirdi.

Bildiğiniz gibi YouTube, Premium aboneleri için videoları arka planda oynatma seçeneği sunuyor.Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi ise MIUI 12 güncellemesi ile birlikte arka planda video oynatma özelliğini ücretsiz olarak kullanıma sunmuştu.Google'ın uyarısının ardından Xiaomi, arka planda video oynatma özelliğini yeni güncelleme ile birlikte kullanımdan kaldıracak.Video araç kutusundaki bu kullanışlı özellik MIUI 12 ile telefonlara gelmişti. Yeni HyperOS güncellemesinde, ekran kapalıyken video oynatma seçeneği olmayacak.Söz konusu özellik; MIUI 12, MIUI 13, MIUI 14, MIUI 15 (Xiaomi HyperOS) yüklü cihazlarda artık kullanılamayacak.Bu özelliği kullanmak isteyenlerin YouTube Premium aboneliği satın alması gerekecek.