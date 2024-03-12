CHP'den kirli para trafiğine 'bağış' süsü: AK Partili isimden algı operasyonlarına yanıt!

CHP'li İBB Başkanı'nın danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu video sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re'sen soruşturma başlattı.CHP ise yaptığı açıklama ve sosyal medyadaki trolleri ile kirli para trafiğine 'bağış' süsü verme çabasına girişti. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile söz konusu çarpıtma girişimlerine tokat gibi yanıt verdi.Özkaya şu ifadeleri kullandı:Hay yalanınız batsın; sizin içinizde hiç mi Siyasi Partiler Kanunu bilen hukukçu ve mali müşavir yok. 2820 sayılı SPK'nun 66/2.maddesi gereğince 2019 yılında YDO ile artırılmış haliyle bir kişinin siyasi partiye yapacağı bağışın en üst sınırı 54.566,27 TL'dir. Bu miktarın üstü bağış yasaktır.Bağışlar mutlaka onaylanmış makbuz mukabilinde olur. Yine aynı Kanunun 116/1.maddesi gereğince Kanuna aykırı bağışta bulunan kişi ve bağışı kabul eden parti yetkilisi 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.Bu durumda söylediğiniz miktarlar için böyle A4 kağıda çiziktirilmiş müsvetteler değil, doğru dürüst onaylı makbuzlar ve banka dekontları sunmanız gerekiyor, aksi halde ilgili herkes yasal olarak sorumlu olacaktır…