Başkent 'Yavaş Yavaş' çöküyor! İstanbul gibi Ankara'da da metrolar arızalandı

İstanbul'da sık sık yaşanan metro bozulması Ankara'da da vatandaşları mağdur ediyor. Tıpkı İstanbul gibi Ankara'da da vatandaşlar bozulan ve gelmeyen metrolardan şikayetçi.

İstanbul'u 5 yıldır yöneten CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yapmadığı hizmetlerden dolayı vatandaşlar bir hayli mağdur...Bozulan, yanan, gelmeyen otobüs, metrobüs ve metrolar İstanbullunun hayatını çileye çeviriyor.Bu durumu yaşayan ise sadece İstanbullu vatandaşlar değil...Göreve gelmeden önce verdiği vaatleri gerçekleştirmediği gibi Ankara'ya ulaşım alanında da hizmet etmeyen Mansur Yavaş nedeniyle, binlerce vatandaş sabah saatlerinde işe gidemedi.Ankara'da yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde işine ve okuluna gidemedi. Ankara Metrosu Necatibey İstasyonu'nda Koru - Kızılay - Törekent Metro hattı bozuldu. Vatandaşlar uzun süre metronun düzelmesini bekledi ancak metro düzelmedikçe kalabalık ve şikayetler arttı.Ensonhaber'in haberine göre; vatandaşların bomboş gelen trenin arızalı olmasından dolayı da şaşkınlık geçirdiği görülüyor.Ayrıca en dar istasyonlardan birisi olan Necatibey'de insanlar tehlike içerisinde metrodan inmek zorunda kaldı.