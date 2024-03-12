Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı... Yasadışı bahis çetesine 60 gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri ATM'lerden QR Kod ve Cepbank yöntemi ile yasadışı bahis faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağlayan ve kazancı kripto para borsası vasıtasıyla yurt dışına çıkartarak aklamaya yönelik çalışma yapan suç örgütüne yönelik bugün eş zamanlı operasyon düzenledi.İstanbul merkezli Zeytinburnu, Küçükçekmece, Fatih, Esenyurt, Bağcılar, Başakşehir, Güngören, Sultangazi, Kadıköy ve Bakırköy ilçeleri ile Bursa, Muğla, Denizli, Balıkesir, Adana, İzmir olmak üzere toplam 7 ilde 69 farklı adrese yönelik yapılan eşzamanlı operasyonlarda 53 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan suça iştirak ettiği tespit edilen 7 şüphelinin daha yakalanması ile gözaltı sayısı 60'a yükseldi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda şüphelilerin banka hesaplarında 600 milyon TL finansal döngü olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.