Bakan Tunç’tan CHP’deki skandal görüntülere ilişkin açıklama: Savcılık tek tek inceleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in para destelerini sayarken çekilen görüntüleri kamuoyunun gündemine oturdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başladı. Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Bu paraların partiye yapılan bağış olduğu söylendi. Bunun da bir kuralları var. Kampanyada verilen hesaplar var. Oradan mı geliyor. Başsavcılık bunların hepsini soruşturacaktır" dedi

CHP'li İBB Başkanı'nın danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.Söz konusu video sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re'sen soruşturma başlattı.İBB'deki kirli para trafiğine ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadelere yer verdi:O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başladı. Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Bu paraların partiye yapılan bağış olduğu söylendi. Bunun da bir kuralları var. Kampanyada verilen hesaplar var. Oradan mı geliyor.Başsavcılık bunların hepsini soruşturacaktır. Böyle bir miktardaki paranın, il binasının satışını nasıl söz konusu olabildiğini Cumhuriyet savcılığı bu tereddütlerin ortadan kaldıracağı bir soruşturma gerçekleştirecek. Bu paranın genel merkez tarafından mı ödendiği, yoksa buradan mı ödendiği. Belge ve görüntü kaynaklarının da tutmaması hepsi savcılığın kontrol edeceği konulardır. Suçtan elde edilen bir gelir varsa bu ortaya çıkacaktır. Böyle elden 15 milyon gibi bir paranın teknoloji çağında verilmesi... Görüntülerde ismi geçenler, ifadelerine başvurulacak. Orada bir suç unsuru var mı yok mu burada ortaya çıkacaktır.