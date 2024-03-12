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Beyaz Gazete
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Altın fiyatları tersine döndü! İşte detaylar...

Bugün açıklanacak ABD enflasyonu öncesinde altın fiyatları tersine döndü! Böylece altında şubat ayı sonundan beri süren ralli sona ermiş oldu. Yatırımcılar bugün ABD enflasyonuna odaklandı.

Ekleme: 12.03.2024 - 09:02 Güncelleme: 12.03.2024 - 09:02 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatları tersine döndü! İşte detaylar...Bugün açıklanacak ABD enflasyonu öncesinde altın fiyatları tersine döndü! Böylece altında şubat ayı sonundan beri süren ralli sona ermiş oldu. Yatırımcılar bugün ABD enflasyonuna odaklandı.

Rakamlar saat 15:30'da açıklanacak.

Gram altın 2,244 TL

Çeyrek altın 3,927 TL

Yarım altın 7,879 TL

Cumhuriyet altını 16,059 TL

ONS altın 2,175 dolar