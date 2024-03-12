Altın fiyatları tersine döndü! İşte detaylar...
Bugün açıklanacak ABD enflasyonu öncesinde altın fiyatları tersine döndü! Böylece altında şubat ayı sonundan beri süren ralli sona ermiş oldu. Yatırımcılar bugün ABD enflasyonuna odaklandı.
Bugün açıklanacak ABD enflasyonu öncesinde altın fiyatları tersine döndü! Böylece altında şubat ayı sonundan beri süren ralli sona ermiş oldu. Yatırımcılar bugün ABD enflasyonuna odaklandı.
Rakamlar saat 15:30'da açıklanacak.
Gram altın 2,244 TL
Çeyrek altın 3,927 TL
Yarım altın 7,879 TL
Cumhuriyet altını 16,059 TL
ONS altın 2,175 dolar
Rakamlar saat 15:30'da açıklanacak.
Gram altın 2,244 TL
Çeyrek altın 3,927 TL
Yarım altın 7,879 TL
Cumhuriyet altını 16,059 TL
ONS altın 2,175 dolar