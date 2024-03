AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:CEM YILMAZ'DAN RAMAZAN AYINA BÜYÜK SAYGISIZLIK!'Hakikaten üzüldüğümüz bir mesele. Çünkü, ülkede yaşayan ve kendisinin Müslüman olduğunu söyleyen ve Müslüman olarak yaşamaya çalışan insanlara karşı, bu ülkenin sanatçılarının bu kadar densiz ve saygısız bir şekilde davranması aslında kabul edilemez bir mesele. Aslında bu hadiselere üzülüyoruz. Bu ülkenin sanatçıları bunları nasıl yapabiliyorlar diye hayretle bakıyoruz. Bu ülkenin içerisindeki her türlü hareketi analiz edebilen, onun üstünden kendine göre espri üretebilen, aslında her şeyi çok zekice anlayabilen ve buna rağmen mübarek Ramazan akşamında, herkesin ilk teravih namazını kılacağı bir gecede kalkıp şu paylaşımı yapması ne kadar doğru?'CHP SECCADEDEN SONRA ZİKİRMATİK DAĞITMAYA BAŞLADI!'Eskiden böyle bir şeyi AK Parti camiası yapsa, bir anda 'Şeriat geliyor, böyle bir durum söz konusu...' diyebilirlerdi, 'Laiklik elden gidiyor.' diyebilirlerdi. 'Herkese secade dağıttılar, dini kullandılar.' diyebilirlerdi. Ama bir baktık, tam yol ileri Ekrem İmamoğlu ile Çekmeköy Belediye Başkanı adayları Orhan Çerkez ile seccade dağıtmaya başlamışlar. Bu birincisi...'Yine CHP'li Onursal Adıgüzel, zikirmatik, hoş geldin Ramazan imsakiyesi, yanında çakmak, kalem, kahve, hepsini dağıtıyorlar. Zikirmatik dağıtıyorlar...''CHP, aslında konjektüre göre değişiklik gösterir. Eskiden bunlar, CHP kurultaylarında sigara dağıtırlardı. Şimdi, imsakiye, zikirmatik dağıtmaya başladılar.''Buradan önelikli olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Partimizin kurucusu ve bugüne kadar tüm hizmet edenlere teşekkür ediyorum. Çünkü bunları bu hale getirdiler. Allah razı olsun. Onların sayesinde toplumun bu değerlerini, bu toplumun gerçekten önemsediği şeyleri görmeye başlattılar. Nereden nereye... Sigara paketlerinden zikirmatik dağıtan CHP'ye doğru büyük bir değişim göstermeye başladılar. Bir de 'dini siyasete alet etmeyelim' diyorlar.'CHP'DE DEM PARTİ KRİZİ!'Burada iki durum var. Böyle bir tartışma olmasından ötürü özellikle DEM Partisi'ne karşı CHP'nin sahiplenişi nasıl oldu, Özgür Özel tarafından. Bunu gördük. İkincisi de Burcu Hanım'ın nasıl ikiyüzlü bir insan olduğunu gördük. Burcu Hanım, siz Meclis'te HDP'li kadınlarla bir araya gelip 'Biz HDP-CHP el eleyiz' diye basın toplantıları yapan kişi değil misiniz? Şimdi Afyon'a gittiniz, Afyon'daki kıymetli kardeşlerim milliyetçiler diye, sırf onlar iyi hitap edeyim belki gönüllerine girerim oy alırım diye 'DEM içeri giremez' demeye başladınız. Bunu Meclis'te niye demiyordun? Ben Meclis kürsüsünden, 'Abdullah Öcalan bir teröristtir.' diye haykırırken, 'Teröristler, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiler.' diye söylediğim zaman benim karşımda oturan grup başkanvekili siz değil miydiniz? Bana bu söylemlerimden dolayı bir sürü laflar söylemeye kalkmadınız mı? Ama hiç teröristler ile ilgili bir laf söylemediniz, DEM Parti'ye hiç laf söylemediniz. Beni kişisel olarak hedef almaya kalktınız. O zaman niye yoktu DEM? Bunlar güne göre değişiyorlar, bunlar yanar dönerler.''Burcu Hanım samimi biri değil. Bunlar, DEM Partisi ile birlikteler. İkincisi bu tartışma şöyle bir şeyi doğurdu, kendi genel başkanının bir yalancı olduğunu bize ispatladı Burcu Hanım. O konuda tebrik etmek lazım. Çünkü Özgür Bey bir açıklama yaptı. 'Aman Başkanım sen düzelt dedi.' diyor. Yani, Burcu Hanım ile bir diyalogları olmuş, Burcu Hanım da 'Bunu düzeltin' demiş, başkanına. Peki bu açıklamadan sonra Burcu Hanım ne dedi? 'Tavrım net.' dedi.''Ey CHP'liler, gözünüzün içine baka baka Özgür Özel yalan söylemiş. Özgür Bey, 'Burcu Hanım bana böyle dedi. Bunu düzelt dedi.' diyor. Burcu Hanım tekrar gündeme geliyor 'Benim tavrım net. Kesinlikle böyle bir şey yok.' diyor. Bu kadar yalana ve dolana batmış bir parti olabilir mi? Kendi grup başkanvekilleri adına yalan söyleyen bir genel başkan olabilir mi?'YANARDAĞ'DAN KÖKSAL'A ÇOK SERT SÖZLER!'Çok değişik bir durum var. 'Sen kimsin?' diyor. Diyen bir medya mensubu... Herhalde Ekrem ağabeyi kendisine çok iyi bakıyor. Kendisine öyle güzel baktığı belli ki Ekrem ağabeyine laf edenlere karşı Merdan Bey hemen kılıçları çekebiliyor.'TUNCER BAKIRHAN'DAN CHP'YE GÖZDAĞI!'Tuncer Bakırhan'a şunu söylemek istiyorum. Siz CHP'lilere 'Mustafa Kemal'in itleri' dediniz, CHP'liler size oy verdi. Onlar da azıcık size hakret etsin, siz de onlara oy verin, ne olur ki...'TÜRKİYE'DE BÖYLE SKANDAL GÖRÜLMEDİ!'Bugüne kadar, benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de böyle ağır bir skandal hiç gerçekleşmedi. Paraların ortaya saçıldığı, nereden geldiği belli olmayan bir durum var. CHP'nin İstanbul'da lağımı patlamıştır, pislikleri ortaya dökülmüştür. Ortalık pis kokulardan geçilmemektedir. Rüşvet kokuları mide bulandırır noktaya gelmiştir. Kendi Muş Gençlik Kolları Başkanı çıkıp, bunların nasıl yollardan para kazandıklarını 'şu müteahhitten yüzde 10 alır, şundan şu şekilde böyle para alır' diyerek anlatıyor. Bunu ben demiyorum, kendi gençlik kolları başkanları söylüyor.''Bize, 'Siz gözünüzle gördüğünüze inanmayın' diyorlar. Bir açıklama yapmışlar. 'Bir bina alıyorduk da bunun parasıydı.' diyorlar. Sizin kendi il gençlik kolları başkanınız, hangi yollarla para kazanılıp buralara geldiğini anlatıyor. Biz duyduklarımıza değil, gördüklerimize değil, sizin dediklerinize inanacağız öyle mi? Artık bu kadar olmaz...''Bunlar sözde devrimciler, solcular, sosyal demokratlar, sosyalistler, öyle mi? Şunlara bakın! Hani eşitlikti hani halklar arasında eşitliğe çok önem veriyordunuz? Hani emeklinin, fakir fukaranın hakkına çok önem veriyordunuz? Bu paralar ne arkadaş? Kule yaptınız paralardan. Böyle bir skandalı İstanbul görmedi. Böyle bir rezilliği İstanbul görmedi. Sayın Kılıçdaroğlu bugüne kadar yüz defa eleştirdiğim bir kişidir. PKK terör örgütünün aleni destek verdiğini, ekranlardan Kılıçdaroğlu'na defalarca söyleyen kişi olarak söylüyorum. Kılıçdaroğlu bu seçimi hakkıyla kaybetmemiş. Çok ciddi tezgahlar kurulduğu açık ve net olarak ortadadır.''Kıymetli İstanbullulara sormak istediğim en önemli soru şu... Değerli esnaf kardeşlerim, verdiğiniz vergilerle sizin paralarınızın belirli bir kısmı İBB'ye gidiyor. Kendi gençlik kolları başkanları söylüyor. 'Yüzde 10 şuradan alıyorlar, yüzde 10 buradan para alıyorlar.' ve bu paraların, o paralar olduğunu iddia ediyor. Şimdi İstanbul'da tekrar İmamoğlu'na oy verip bu kuleleri mi büyüteceksiniz? Bu bürolarda dönen kirli ilişkileri mi büyüteceksiniz yoksa buna bir son mu vereceksiniz? Bu önemli bir karardır.''Dünden beri çok üzüldüğüm bir nokta daha var. Bu ülkenin adaletinin bir an önce harekete geçmesi lazım. Bu paraların hesabını, bu tüyü bitmemiş yetimlerin hakkının yenildiği söylenen bu paraların, hesabının sorulması lazım. Nedir bu paralar, balya balya kule yapıyorsunuz? Nereye gidiyor bu paralar?'