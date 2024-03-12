Adana'da skandal olay! Zeydan Karalar, şikayetini dile getiren vatandaşın üzerine yürüdü

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart'a doğru siyasetin atmosferi de yoğunlaşıyor, heyecan artıyor.Bu yoğunlaşan atmosfer ve heyecan, bazen derdini anlatmaya çalışan seçmenlerle adaylar arasında gerilime neden olabiliyor.Adana'da CHP'li belediye başkanı Zeydan Karalar ile kendisiyle konuşmak isteyen bir vatandaş arasında gerginlik yaşandı.Şikayetini anlatan vatandaşın üzerine yürüdüZeydan Kararlar, 'Niye buradan bir otobüs geliyor da sanayiye otobüs sokmuyorsun? Ben hakkımı konuşuyorum.' diyerek ulaşımla alakalı şikayetini dile getiren vatandaşın üzerine yürüdü.Kendisine destek veren partililere de tepki gösteren vatandaş, 'Beni mi döveceksin? Hadi vur!' diyerek karşılık verdi.