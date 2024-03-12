Açılışını Hamza Dağ yaptı! Çocuklara güzel haber

Menemen Belediyesi, Ulukent'te Türkiye'nin en büyük tematik çocuk oyun köyünün açılışını gerçekleştirdi. Etkinliğe Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ile birlikte Menemen ve çevre ilçelerden birçok aile, çocuklarıyla birlikte katıldı. Açılışta konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan şöyle söyledi: 'Bizler, çocuklarımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile büyüsünler istiyoruz' dedi.'ATATÜRK İLE BÜYÜSÜNLER'Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ise 'Göreve gelince İzmir'in çehresini değiştireceğiz. Doğasıyla, tarihiyle eşsiz bir kent olan İzmirimizi daha da eşsiz hale getirmek istiyoruz. Göreve geldiğimiz ilk 2 senede İzmir'in tamamında 100 kreş açacağız' ifadelerine yer verdi.Menemen Belediyesi tarafından hayata geçirilen projenin Türkiye'nin en büyük çocuk köyü olma özelliği taşıdığına dikkat çeken, Outdoor Factory Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Yedigöz, 'Menemen Çocuk Köyü'nün her bir köşesi, çocukların içindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmak için özenle tasarlandı. Her atölye, onlara eğitim, eğlence ve oyunun harmanlandığı eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Çocuk Köyü'nde aileler çocuklarıyla birlikte unutulmaz anılar biriktirecek. Şehir Kapıları ise kentin girişleri için farklı unsurlarla tasarlanarak, Menemen'in zengin kültürel mirasını anlatan çok özel birer sembol olarak, şehre yeni bir kimlik kazandırdı' diye konuştu.