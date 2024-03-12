6 ilde 'Mahzen-9' operasyonu! 6 organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlene 'Mahzen-9' operasyonlarında 6 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlene 'Mahzen-9' operasyonlarında 6 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'MAHZEN-9' operasyonlarında;
İzmir'de Hasan Keser,
Kayseri'de Barış Şengül (Yılanlar),
Manisa'da Ömer Çakır,
Muğla'da Yakup Çabuk (Çabuklar),
Diyarbakır'da Oğuz Sorguç (Yurtdışı Firar) ve
Erzincan'da Necat Koç'un elebaşılığını yaptığı
6 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi.