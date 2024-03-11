Zorunlu sigortada yeni dönem! 'DASK' gidiyor 'AFET' geliyor

Türkiye'de sigorta bilinci her geçen gün artıyor. Buna rağmen zorunlu olarak yapılması gereken deprem ve trafik sigortalarında bile istenilen seviyeye gelebilmiş değiliz. Bakan Şimşek afet sigortası için çalışma yapıldığı bilgisini verdi.Zorunlu Deprem Sigortası son yıllarda meydana gelen afetler sonrası hızla yükseldi. Geldiğimiz noktada toplam 20 milyon konuttan 11.4 milyonu sigortalı durumda. Oran ise yüzde 57. Oysa DASK olmadan evler satılamıyor, kiralanamıyor, su elektrik bağlatılamıyor. Buna rağmen oranlar düşük kalıyor.Bütün bu gelişmeler üzerine Hükümet 12. Kalkınma Planı'na da giren yeni Zorunlu Afet Sigortası uygulaması için çalışmalara başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl içerisinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşündüklerini söyledi. Şimşek, deprem sigortasının kapsamının çok dar olduğunu belirterek 'Sadece binaları kapsıyor, afet sigortası ise bütün diğer riskleri de kapsamış olacak'' dedi.Şimşek, '2023 itibarıyla zorunlu deprem sigortası poliçe sayısı yaklaşık 11,7 milyon. Teminat tutarı ise yaklaşık 3,7 trilyon liraya ulaşmış durumda. Adı da zorunlu sigorta ama sigortalılık durumu hala düşük. Bu zorunlu sigorta önemli bir temel taşı, bunun üzerine ilave adımlar atmamız gerekiyor. Bu deprem sigortası bir nebze de olsa bu yaraların sarılmasında faydalı oldu. Bölgedeki yaklaşık 500 bin hasar başvurusuna yaklaşık 35 milyar lira ödeme yapıldı. Dolayısıyla biz zorunlu deprem sigortasını, yaygınlaşmasını önemsiyoruz ve sadece depremle sınırlı olmasın istiyoruz.' dedi.Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu belirten Şimşek, şunları söyledi:'2024'ün 3 ve 4'üncü çeyreğinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz. 12'nci Kalkınma Planımızda bu düzenleme de yer alıyor. Ev eşyası dahil, diğer bütün boyutlarıyla riskleri kapsamış olacak. Böylece ülkemizin sigortacılık oranı artmış olacak.'Zorunlu Deprem Sigortası'ndan farklı olarak Zorunlu Afet Sigortası'nın daha kapsamlı olması bekleniyor. Yani sadece deprem değil, yangın sel gibi tüm afetleri içerecek. Böylece vatandaşın afetlerden görebileceği tüm zararlar teminat altına alınmış olacak. Ayrıca sadece binalar için değil evin içindeki tüm eşyalar için de teminat kapsamı genişlemiş olacak. Böylece Binaya değil ama eşyalara zarar veren bir sel felaketinde de tazminat alabilme imkanı doğacak.Bugün zorunlu DASK yaptıran vatandaşlar hem evlerinin tamamını teminat altına alabilmek hem de içindeki eşyalarını koruyabilmek için ek olarak konut sigortası da yaptırmak zorunda kalıyor. Yeni gelecek zorunlu afet sigortasıyla bu ek masraftan kurtulan vatandaş tek bir poliçeyle tüm risklere karşı sigorta yaptırmış olacak.Çalışılan yeni model ile kapsam genişleyeceği için primler ve teminatların da değişmesi bekleniyor. Ancak burada rakamlar üzerinde bir kesin karara varılmış değil. Bu yıl içinde yapılacak çalışma neticesinde yeni sigorta uygulamasının prim ve teminat miktarları da belirlenmiş olacak.Marmara - 6.840.000 - 4.446.672 - Yüzde 65İç Anadolu - 3.780.000 - 1.939.799 - Yüzde 51.30Ege - 2.970.000 - 1.709.868 - Yüzde 57.60Akdeniz - 2.517.000 - 1.355.952 - Yüzde 53.90Güney Doğu - 1.124.000 - 579.942 - Yüzde 51.60Doğu Anadolu - 868.000 - 502.844 - Yüzde 57.90*Yılda bir kez yapılıyor*Zorunlu yapılıyor*Teminatı sınırlı sadece deprem*Tazminat zararı kısmen karşılıyor*Eşyalar dahil değil*Yılda bir kez yapılıyor* Zorunlu yapılıyor*Teminatı geniş tüm afetleri kapsıyor*Tazminat tüm zararı karşılayacak*Eşyalar da tazminata dahil