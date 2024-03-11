Seçim mitinginde Biden'a şok tepki! 'Sen soykırımcı bir diktatörsün Joe'

İsrail Ekim ayından bu yana Gazze'deki saldırılarına aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar binlerce masum insanın hayatını kaybettiği katliam gibi saldırılara karşı ise dünya sessizliğini koruyor. Başta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesi İsrail'in bu katliamına göz yumuyor.7 Ekim'den beri İsrail'e desteğini sürdüren ABD Başkanı Joe Biden ise kendisini 'siyonist' olarak tanımlamıştı.Biden'ın bu sözleri kendi ülkesinde de, Filistin'de yaşanan katliamın ortaklarından birinin de ABD olduğuna dair seslerin yükselmesine sebep oldu.Son olarak Biden, Georgia'nın en büyük şehri Atlanta'da bir seçim mitinginde konuşurken, dikkat çeken bir protesto ile karşılaştı.Bir Amerikalı genç, Biden'ı konuşması sırasında keserek 'soykırımcı diktatör Joe' şeklinde hitap etti. Genç, 'On binlerce Filistinli katledildi. Çocuklar ölüyor.' ifadeleriyle tepki gösterdi.Protesto sırasında, ABD Başkanı'nın korumaları, protestocuyu hızla olay yerinden uzaklaştırdı.Zorla dışarıya çıkarılan genç bu sırada, 'Filistin'e özgürlük' diyerek protestosuna devam etti.