Özgür Özel'den büyük gaf! 'Bu ramazanda 30 ramazan var'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "ramazan" üzerinden mesaj vermek istedi ancak peş peşe gaflara imza attı. "Oruç tutmak" yerine "sahur tutmak" ifadelerini kullanan Özgür Özel "bu ramazanda 30 ramazan var" diyerek gaf üstüne gaf yaptı. Özgür Özel'in ifadeleri sosyal medyada dalga konusu oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'ramazan' gafı sosyal medyada gündem oldu.Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı dün yatsı vakti ile kılındı. İlk oruç için dün gece sahura kalkıldı. Bu akşam namazı ile birlikte ilk iftarla oruçlar açılacak.Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Çatalca'da partililere seslenirken 'ramazan' üzerinden mesaj vermek istedi ancak büyük bir gafa imza attı.'Oruç tutmak' yerine 'sahur tutmak' ifadelerini kullanan Özgür Özel 'bu ramazanda 30 ramazan var' diyerek çıtayı daha da yükseltti.Özel şunları söyledi:'Ramazan mübarek gündeyiz. İlk sahur tutuldu. İlk iftar yapılacak. Allah gani gani oruçlarınıız kabul etsin. Ramazanının mübarek olsun ancak düşün ki bu ramazanda 30 ramazan var...'