CHP'de İzmir kaosu! Tunç Soyer'in İstanbul'a Ekrem İmamoğlu'nun yanına gelmesine Özgür Özel'den 'otur oturduğun yerde' mesajı

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle başlayan krizlerin ardı arkası kesilmiyor.Özgür Özel, genel başkanlık koltuğuna oturduğu gibi kapısına gittiği DEM ile yerel seçimler için kent uzlaşısı adı altında bir kirli ittifak yaptı.Yapılan iş birliği bırakın CHP tabanını, bazı belediye başkan adaylarında bile karşılık görmedi. Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, 'DEM hariç her partiye belediyenin kapısı açık' deyince parti bir anda karıştı.Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, durumu kurtarmak için DEM'in hoşuna gidecek açıklamalar yaptı. Yetmedi İmamoğlu, İstanbul'u kaybetme korkusuyla DEM'in desteklediği Tunç Soyer'i İstanbul'a davet etti. Son bomba da işte tam bundan sonra patladı.Özgür Özel tarafından Ekrem İmamoğlu'nun tüm karşı çıkmalarına rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Cemil Tugay, Tunç Soyer'in İstanbul'a gitmesine büyük tepki gösterdi.Cemil Tugay, 'Bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor' ifadelerini kullandı.İzmir'de konuşan Cemil Tugay şunları söyledi:'İtirazım var. Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil CHP adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına. Bunu yapmayın. Burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor.'Soyer, konuya sessiz kalırken Cemil Tugay'dan yeni bir açıklama geldi. Bir televizyon programına katılan Cemil Tugay, 'Bir kere dost ortamında biraz duygu haliyle söylenen sitem sözüdür. Birikenlerin bir anlık taşmasıdır. Bu konuyu uzatmak istemiyorum. Herkes tarafından çok açık şekilde anlaşıldı kime söylediğim. Soyer Bey ile ilgili sitemdir. O ortamda herkes bize yakındı, dertleşme gibiydi. Sitemimi ilettiğim bir toplantı idi. Partimizin içerisinde bazı kişiler adaylaşamamalarından kaynaklı bizi sanki AK Parti'nin adayı ile baş başa gibi bir algı içerisindeler. Yeterli liyakate sahip olmadığımı söyleyerek süreci karalayan, çarpıtan bir hal içindeler…İlk aday adaylığımdan beri. Bu; parti içi üst kesiminden bazı kişiler tarafından da kaynaklı… Buna üzüldüm' dedi.Cemil Tugay, Soyer'in kendisini ile fotoğraf bile vermek istemediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:Bu bir bayrak yarışı. Tunç Başkanla adaylığım açıklandıktan sonra görüştüm. Beni üzen, 'başkanım bir fotoğraf çektirelim dedim, onu istemedi. Onu kabul etmedi. Üzüldüm biraz. Tunç Başkan'ın İstanbul'da çalışmasına tepki göstermedim.Benim sitemim başka…İzmir'de olmamasını eleştirdim. Sadece Tunç Başkan için de söylemedim bu sitemimi. Parti içinde beklentileri gerçekleşmeyenler partinin başarısını katkı sunmayı bir kenara partinin başarısız olması için faaliyet içindeler. Bu durum beni üzüyor.Henüz kriz çözülmemişken bir çıkış da Özgür Özel'den geldi. Özel, doğru olanın Tunç Soyer'in İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'ndan önce İzmir kampanyasına destek vermesi olduğunu söyledi.'Serzeniş haklı. Soyer bir önceki başkan Aziz Kocaoğlu'nun yerine geldi. Aziz Kocaoğlu aday gösterilmedi, Soyer için topuyla tüfeğiyle çalıştı. Hepimiz çalıştık. Geçen sefer Tunç Soyer'in adaylığını ben destekledim.Bu sefer kendisinin adaylaşmamasının gerekçesi olan anketi de kendisiyle paylaştım. Kendisine uluslararası bir görev teklif ettim. Kabul edemeyeceğini söyledi ve şimdi İstanbul'da.Bu aşamada İzmir'de Tunç Başkan'dan beklenen bütün gücüyle Cemil başkan ve partisi için çalışmasıdır. Onu yapmadan İstanbul'a gelmenin İstanbul'da kapılar açık, gelebilir ama İzmir'de de üstüne düşeni yapmalı, öbür türlüsü doğru olmaz. Partililik kimliğiyle bağdaşmaz.'Yerel seçimler kapsamında aday belirleme sürecinde diğer illerde olduğu gibi İzmir'de de büyük kriz yaşanmıştı. Üzeri çizilen Tunç Soyer, genel merkeze demediğini bırakmamıştı.Ekrem İmamoğlu'nun Buğra Gökçe dayatmasına rağmen Özgür Özel, Cemil Tugay'ı aday gösterip İmamoğlu'na rest çekmişti.