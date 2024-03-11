Ankara Sincan'da EGO otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var!
Ankara'nın Sincan ilçesinde EGO otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı. 1 kişinin sağlık durumum ağır olduğu açıklandı.
Feci kaza, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Temelli beldesi Beyobası mevkiinde meydana geldi. Temelli-Sincan hattında çalışan EGO otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada 1'i ağır, 24 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.