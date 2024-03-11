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Beyaz Gazete
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Ankara Sincan'da EGO otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var!

Ankara'nın Sincan ilçesinde EGO otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı. 1 kişinin sağlık durumum ağır olduğu açıklandı.

Ankara Sincan'da EGO otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var!
Ekleme: 11.03.2024 - 15:48 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:56 / Editör: Ozge Selin
Ankara Sincan'da EGO otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var!
Feci kaza, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Temelli beldesi Beyobası mevkiinde meydana geldi. Temelli-Sincan hattında çalışan EGO otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Ankara Sincan'da EGO otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var!

Kazada 1'i ağır, 24 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.


Ankara Sincan'da EGO otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var!