Türkiye’nin kanını donduran olay; Önce öldürdü sonra başlarını kesip tarlaya gömdü!

Tüyler ürperten olay 8 Mart günü Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'nde yaşandı. Cengiz Bedir (54), boşanma aşamasında olduğu ve kayıp olarak aranan eşi Zeynep Bedir (45) ile oğulları Tarık Bedir'i (26) silahla öldürdükten sonra, Kırklareli'de tarlaya gömdü.Ortaya çıkan cinayetler sonrası gözaltına alınan Bedir'in yer göstermesiyle tarlaya gömülen anne ile oğlunun cansız bedeni bulundu. Soruşturmada tüyler ürperten ayrıntılar çıktı.Olayla ilgili yapılan çalışmalarda cesetleri taşımakta yardımcı oldukları belirlenen Bedir'in iki arkadaşı M.N.S. ve M.S.M. de gözaltına alındı.Gözaltına alınan Cengiz Bedir ve iki arkadaşı sorgulanmak üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan araştırmada, anne ve oğlunun öldürülmesinde vahşet çıktı.Buna göre, emekli polis memuru Cengiz Bedir (54), tartıştığı boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynep Bedir ile oğulları Tarık Bedir'i silahla ateş ederek öldürdü. Öldürdüğü eşi ve oğlunun cesedini yok etmek için önce başlarını gövdeden ayırdı.Parçaladığı iki cesedi çuvala koyan Cengiz Bedir, daha sonra arabasının bagajına yerleştirdi. Kırklareli Çeşmeköy'deki tarlasına doğru yol aldı. Tarlaya yakın bölgede aracı bozuldu. Bunun üzerine cesetleri aracın bozulduğu bölgeye yakın tarlaya gömdü.Cengiz Bedir'in gösterdiği yerde kazı yapan ekipler, Zeynep Bedir ve oğlu Tarık Bedir'in cesetlerini buldu. Silahla öldürüldükten sonra başları da kesilen cesetler incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Cengiz Bedir ve iki arkadaşının işlemleri emniyette tamamlandı.Soruşturmanın ardından Bedir ve iki arkadaşı adliyeye sevk edildi.