Topuklu ayakkabı sesine kızıp estestisyene kabusu yaşattı: Dükkanın kapısını kilitleyip 20 dakika boyunca…

Korkunç olay 1 Mart'ta İstanbul Tuzla'daki bir güzellik merkezinde yaşandı. İddiaya göre, 39 yaşındaki Estetisyen Yasemin Er, ile güzellik merkezinin sahibi Abdulselam G. arasında başlayan sözlü tartışma yaşandı. Yasemin Er'in giydiği topuklu ayakkabının sesinden rahatsız olan Abdulselam G., kadını önce uyardı sonra darp etti.Aldığı darbeler sonucu çene kemiği kırılan Yasemin Er'in vücudunda da morluklar oluştu. Er, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polise verdiği ifadede olayı detaylı şekilde anlatan Yasemin Er, saldırgandan şikayetçi olurken, yaşadığı şiddetin kayıtlarının iş yerindeki güvenlik kameralarında bulunabileceğini belirtti. Er, fiziksel tedavinin yanı sıra psikolojik tedavi altına alındı.Ablasının yaşadıklarını anlatan Yeşim Er, '10 yıl önce Abdulselam G., ablamın da kuaförüydü. Ortak olmaya karar veriyorlar. Sonra kendi dükkanının bir milyon vergi borcu olduğunu ablama söylüyor ve kendi üstüne alması durumunda bu vergi borcundan muaf olacağını söylüyor. Ablam tabii ki de ilk defa bir patronluğa girişiyordu. Ben buna engel oldum. Engel olunca üzerinden herhalde bir buçuk, iki ay daha bir süreç geçiyor.Bu süreçte de geçen hafta cuma günü saat 13.30 gibi öğlen namazından sonra dükkanın üst katında ablam namaz kılmak için abdestini alıyor. Ayağında da bir topuklu ayakkabı var. Kendisi de koltukta uzanıyormuş. Bir anda kalkmış, 'Bu topuklu ayakkabı ses yapıyor, çıkar artık ayağından' diye tepki vermiş. Ablam da demiş ki, 'Niye bağırıyorsun? Bağırmana gerek yok. Sonuçta parmak ucunda yürüyebilirim.' Bunu da belirtmiş. Ondan sonra kalkmış demiş ki, 'Defol git, dükkanımı terk et. Sen ortağım falan değilsin' diye bir tepki. Daha sonra ablam, 'Böyle ortaklık olmaz, ben gidiyorum' diyor. Çıkarken o an kolundan tutuyor. İnanın, bildiğiniz boks torbasını yumruklar gibi ablamın suratına vurmuş' dedi.Yeşim Er, saldırganın çekiçle bile saldırmaya çalıştığını iddia ederek, 'Ben bunu anlatırken hala kötü hissediyorum. Hıncını alamamış olmalı ki, ablam yere düşmüş ve tekmelerle yumruklarla saldırmaya devam etmiş. Arkasında duran çekiç bile işin içine girmiş. Ablamın kafasına vuracakken, ablamın ağzından akan kanı görünce, saldırıyı bir anda durdurmuş. Utanmadan sadece karşısına oturup sırıtarak dükkanın kapısını kilitlemiş ve 20 dakika boyunca karşısında kahkaha atmış. Sonra taksi çağırıp 'Git' demiş. Biz şikayetçi olduk, ablamın çenesi kırık, sol kıkırdak kırık ve aldığı darbelerin izleri vücudunda' şeklinde konuştu.Yeşim Er, ablasını darbeden kişinin cezalandırılmasını talep ederek şöyle devam etti: 'Yaşadığı psikolojik travma var, psikolojisi şu an sıfır durumda. Bu adam hala özgürce dolaşıyor. Başka bir kadına öldürsün diye mi geziyor? Ben bunu soruyorum sadece. Herkese de fotoğraflarını göstermek istiyorum. Ablamın yaşadığı travmayı herkese göstermek istiyorum.Şu an yaşadığı travmayı ve bu adamın sokakta gezmeyi sürdürmesini kaldıramıyorum. Adaleti bekliyorum. Karşı taraf ile iletişime geçtim. Sadece bir tokat attığını söylüyor. Bir tokat ile bir kadının çenesi kırılır mı? Kendisinin sevgilisi olduğunu beyan ediyormuş, kocası bile olsa bunun cezasını çekecek.'Öte yandan güzellik merkezinin sahibi Abdulselam G., iddiaları kabul etmezken, Yasemin Er'in sürekli para istediğini iddia ederek aralarında sorunlar olduğunu kaydetti.