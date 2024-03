Başkan Erdoğan: İzmir bir asır önce düşmandan kurtuldu ama epeydir eser ve hizmet fukaralarından kurtulamadı!

AK Parti yerel seçim hazırlıkları kapsamında miting turlarına devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğan Meydan'ında coşkulu kalabalığa hitap ediyor. "1 asır önce düşmandan kurtuldu ama epeydir eser ve hizmet fukaralarından kurtulamadı." diyen Başkan Erdoğan, "İzmir ihmallerin pençesinden hep yerinde saydı. Bu şehir hak ettiğinden, yerel yönetimler açısından maalesef çok azını aldı. Sizleri Meclis'te ve belediyelerde temsil etsin diye yetki verdiğiniz kişiler soruyorum ne yaptı? İzmirlinin can düşmanı olarak gördüğü terör örgütleriyle gizli saklı anlaşmalar yaptılar. Kendi içlerinde çıkar kavgasına tutuştular. Pazarlıklarla Meclis'e taşıdıkları kişiler soruyorum, şimdi nerede? Yüzlerine Atatürk maskesi takıp yan gelip yattılar." ifadelerini kullandı.

AK Parti yerel seçim hazırlıkları kapsamında miting turlarına devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğan Meydan'ında coşkulu kalabalığa hitap ediyor.Sevgili İzmirliler sizleri en kalbi duygularımla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Milli Mücadele'nin zafer şehri, Anadolu'nun bereket kapısı, Ege'nin incisi İzmir'de sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.İzmir'in yaralarını sarmaya az kaldı, 20 gün. Ama durmayacağız, ana kademe, kadın kolları, gençler... 20 gün durmak yok. 31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak. 1 asır önce düşmandan kurtuldu ama epeydir eser ve hizmet fukaralarından kurtulamadı. İzmir ihmallerin pençesinden hep yerinde saydı. Bu şehir hak ettiğinden, yerel yönetimler açısından maalesef çok azını aldı. Sizleri Meclis'te ve belediyelerde temsil etsin diye yetki verdiğiniz kişiler soruyorum ne yaptı? İzmirlinin can düşmanı olarak gördüğü terör örgütleriyle gizli saklı anlaşmalar yaptılar. Kendi içlerinde çıkar kavgasına tutuştular. Pazarlıklarla Meclis'e taşıdıkları kişiler soruyorum, şimdi nerede? Yüzlerine Atatürk maskesi takıp yan gelip yattılar.CHP'nin 'demlendiği' müttefikleriyle ilişkisinde şeffaflık var mı? Yok. CHP'nin sırtından belediyelere kimlerin taşınacağını biliyor musunuz? Yok. Böyle siyaset olur mu? İzmir ve diğer şehirlerimizdeki CHP seçmenlerine bu yapılan reva mı? Bir genel başkan var ama varlığı yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen giden posta koyuyor. Biz siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübemizle Özgür efendiye bazı tavsiyelerde bulunabiliriz. Özgür efendi mazlum karakterine döndü. Her kafası bozulan kendisine tekme tokat dalıyor. İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlanıp burak tutmayın küçük enişteyi karakteri var. Zaten yarım gün mesai yapıyor. CHP genel merkezi ve adaylarıyla kendini kaptırdığı promosyon siyaseti bir yere kadar işe yarayabilir ama milletin irfanına çarpıp darmadağın olur. CHP'nin geldiği şu içler acısı duruma bakar mısınız?Milletimiz her alanda değişime ayak uydurdu. Sadece bu sürecin dışında muhalefet kaldı. Onu değiştiremedik. Dün de kendisini milletin üstünde görüyor ve tepeden bakıyorlardı. 31 Mart'a hazırlanıyorsunuz, biliyorum. Sandıkları gümbür gümbür patlatacaksınız. Kendi mensupları dahil herkese aynı nobranlıkla davranıyorlar. Bugün de terör örgütü uzantılarıyla kent uzlaşısı altında gizli saklı iş çeviriyorlar. Tuğla üstüne tuğla koydukları bir hayırlı işlerini göremedik. Şu Körfez'in çektiği nedir? Şu pisliği görüyorsunuz. İzmir buna mahkum mu? İzmir gibi bir şehir buna layık mı?Bu kibirlerinin üstünü taklitçilikle kapatmaya çalışıyorlar. Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış. Bu şaşkınlar herkese ayar vermeye, herkesi kendilerine tabii etmeye çalışıyorlar. Daha bugünden böylesine havaya girenlerin yarın milletin başına neler açacaklarını düşünebiliyor musunuz? Ülke bunların eline kalsa hangi facialarla karşılaşacağını mayıs ayından beri görüyoruz.Biz bu ülkenin önüne Türkiye Yüzyılı gibi bir vizyon koyduk. Rotamızı Türkiye Yüzyılı'na çevirdik. Gençler ben de size aşığım. Amacımız Türkiye'nin tüm zenginlikleriyle dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer almasıdır. Üstesinden gelebilecek sorunlar sizi yanıltmasın. Programlarımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Cumhurbaşkanıyla, kabinesiyle, belediyeleriyle milletimizin hizmetkarı olarak yolumuza devam ediyoruz. Biz size inanıyoruz, siz de bize inanıyor musunuz? Aksi yönde bir duruşumuzu görürseniz hiç çekinmeden yüzümüze haykırın. Biz de kibir olmaz hatalarımızı düzeltelim. Bizde eser olur, hizmet olur, mücadele olur, tamamlama, düzeltme olur. Biz kendimize işte bu kadar güveniyoruz.Gündoğdu Meydanı bugün bizi yine yanıltmadı. Emniyetten katılım sayısını istedim, 100 bin. Durmak yok, yola devam. 31 Mart pazar akşamı inşallah hep birlikte bu müjdeyi yaşayacağız. İzmir'in kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz. Belediyecilik zaten bizim işimiz. 31 yıldır tek başımıza iktidarız. Başka bir niyetimiz olsa zaten ortaya çıkardı, milletim bizi buralarda bırakmazdı. Amacımız insanımızın huzur ve refah seviyesini yükseltmek olduğunu herkes anladı.Bugün ilk teravihi kılıyor, ilk sahura kalkıyoruz. Ramazan ayınızı şimdiden tebrik ediyorum. Özellikle ramazan bayramı gelmeden milli irade bayramını kutlayacağımıza inanıyorum, sizlere güveniyorum. Ramazan mağrifet ve bereket ayıdır.İzmir'e 21 yılda günümüz rakamlarıyla 449 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Bu muhalefet ne yaptı? Bunların yatırımı var mı İzmir'de? 4 yeni üniversite kurduk. 26 bin 431 lişi kapasiteli yurt binalarını açtık. İzmir Belediyesi acaba kaç yurt yaptı? 115 adet spor tesisi inşa ettik. 17 milyar lira sosyal yardım sağladık. 2060 yataklı Bayraklı Şehir Hastanemiz olmak üzere 129 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. 21 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. İktidara geldiğimizde 6 adet atık su arıtma tesisi varken bugün 70 adet su arıtma tesisi oldu. Ulaştırmada 618 kilometre bölünmüş yol yaptık. Osmangazi Köprüsü ve bağlantı yolu dahil olmak üzere İstanbul-İzmir Otoyolu'nu hizmete açtık. 2520 metre uzunluğundaki Konak Tünelini kazandırdık. İzmir Çevreyolunu da bitirdik, yeni çevre yolları da yapılıyor.Biz İzmir'i bu CHP zihniyetine bırakmayacağız, gerekenleri biz yapacağız. İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattına etaplar halinde devam ediyoruz. Adnan Menderes Havalimanı'nı baştan aşağı yeniledik ve yolcu kapasitesini 5 katına çıkardık. 20 yıl önce Adnan Menderes Havalimanı neydi biz ne yaptık. Tarım ve Ormanda şehrimize 38 baraj, 44 sulama tesisi, 8 gölet ve 8 yeraltı depolama tesisi yaptık. 94 bin dekar arazinin sulanması için 5 baraj daha inşa ediyoruz. Çiftçilerimize 3 milyar 750 milyon lira ziraii gelir artışı sağladık. İzmirli çiftçilerimize bugüne kadar 64 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik.