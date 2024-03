Ramazan ayı öncesi yurt genelinde market denetimleri sıkılaştırıldı

Ticaret Bakanlığı düzenli olarak yaptığı market denetimlerini ramazan ayının yaklaşması nedeniyle sıklaştırdı. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Samsun, Manisa, Aydın ve Van'daki marketlerde eş zamanlı fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı.Ekipler, özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi. Denetimlerde, ürünlerin fiyatlarının fahiş olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı.Meyve, sebze reyonlarında da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.İstanbul'da Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe ve beraberindeki ekip, Ataşehir ve Ümraniye'deki bazı marketlerde inceleme yaptı.Menteşe, 12 ay boyunca denetimlere devam ettiklerini belirterek, 'Bugün yine onlardan birisindeyiz. Yaklaşmakta olan ramazan ayı öncesi fiyatlarda bir yükselme olup olmadığını kontrol etmek için geldik. Bugün de perakende de bir işletmemizdeyiz. Arkadaşlarımızla onları denetliyoruz.' dedi.Temel gıda maddeleri başta olmak üzere yaklaşık 50 ürünü incelediklerini dile getiren Menteşe, 'Ürünün etiketinin olup olmadığına bakıyoruz, etiketi varsa usule uygun olup olmadığını, ayırt edici özelliğinin olup olmadığını, fiyat değişim tarihinin olup olmadığını, satış fiyatıyla ilgili para birimimizin ambleminin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Raftaki fiyat ile kasa fiyatını karşılaştırıyoruz. Bunlarda bir yanlışlık varsa tutanakla idari yaptırma uyguluyoruz.' diye konuştu.Menteşe, raf ve kasa fiyatı uyuşmazlıklarında her bir ürün için 2 bin 172 lira idari yaptırım uyguladıklarına dikkati çekerek şunları ifade etti:'Dolayısıyla belediye zabıtalarımız da denetimlerine devam ediyorlar. Burada, özellikle sebze, meyve reyonunda ürünün kimlik bilgisi dediğimiz künyesinin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Künye bilgisi dediğimiz, Bakanlığımızın ücretsiz uygulaması olan HKS var. Vatandaşlarımız cep telefonlarına indirip barkodları okuturlarsa ürünün ilk üreticisinden son tüketiciye kadarki genel aşamalarını görebiliyorlar.'Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, ramazan ayı öncesi fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimlerinin devam ettiğini söyledi. Ramazan ayı boyunca da denetimleri yoğun şekilde sürdüreceklerini belirten Tan, başkentin her yerinde denetimlerin devam ettiğini bildirdi.Günde 12 bölgede denetim yapıldığını söyleyen Tan, daha çok zincir marketlerin denetlendiğini dile getirdi.İzmir'de İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesindeki marketlerde yaptıkları denetimlerde ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, evrak kontrolü yaptı.Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağrı Ergünen, denetim ekibi sayısının artırıldığını, ramazan ayı öncesi il genelindeki denetim yoğunluğunu artırdıklarını ifade etti.Balıkesir Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan ve beraberindeki ekip, Kuvayi Milliye Mahallesi'ndeki bazı marketlerde denetim yaptı.Pehlivan, Bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.Denetimleri tüketici mağduriyetlerini önlemek için yaptıklarını belirten Pehlivan, şöyle dedi:'Denetimlerimizi kanunumuza göre yapıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için denetimlerimizi sürekli gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız mağduriyet yaşadıkları zaman bunu bize bildiriyorlar. Bizler de şikayetler neticesinde yaptığımız denetimleri onlara geri dönüş yaparak bildiriyoruz. Ekiplerimiz her şekilde sahada, Balıkesir'de gidilmedik yer bırakmadık. Vatandaşlarımızdan denetimlerimize ilişkin olumlu geri dönüş alıyoruz. Denetlediğimiz de bizim esnafımız, biz burada orta yolu bularak adaleti sağlıyoruz. Esnafımızın yönetmelik ve mevzuata uygun hareket etmesini sağlıyoruz, bir taraftan da vatandaşımızın güven duygusunu artırıyoruz.'Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimlerini sürdürdü.Denetimlere katılan Tekirdağ Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtına, 'Ticaretin Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını söyledi.Furtına, fahiş fiyat artışı yaptıkları tespit edilen üretici, tedarikçi veya perakende işletmelere idari para cezası uygulandığını dile getirdi.Sakarya'da da ramazan ayı öncesi yerel ve zincir marketler mercek altına alındı.Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, fiyat etiketi, haksız fiyat artışı, kasa ve raf fiyatı arasındaki farkların denetlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.Denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda işletmelere idari para cezası uygulanacağına işaret eden Atmaca, fiyat etiketi, kasa ve raf fiyatı arasındaki farkların denetlenmesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye zabıta birimlerinin kendilerine destek olduklarını söyledi.Atmaca, gıda toptancıları ve marketlere yönelik denetimlerin yoğun şekilde devam edeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:'Yaklaşık bir aydır ilimizdeki gıda toptancılarını denetliyoruz. Temel gıda maddeleri başta olmak üzere ramazan ayında yoğun tüketilecek ürünlerin denetimine özellikle ağırlık veriliyor. Denetimlerimiz sadece tüketicimizin korunmasına yönelik değil, dürüst, basiretli tacirlerimizin de haklarını korumaya yöneliktir. Bu anlamda haksız fiyat artışlarına ya da fahiş fiyata yeltenecek tacirimize ve esnafımıza asla geçit verilmeyecektir.'Samsun'da da Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, denetimlerde etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını incelediklerini dile getirdi.Turpçu, şöyle konuştu:'Denetimlerimizde bir taraftan 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında haksız fiyat artışları olup olmadığını, diğer taraftan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiket Yönetmeliği kapsamında ürünlerin üzerinde mevzuata uygun bir şekilde fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığını, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını kontrol ederek, göstermelik, aldatıcı ve yanıltıcı indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmeye çalışıyoruz.'Manisa'da başta zincir marketler olmak üzere temel gıda ürünlerinin satışının yapıldığı iş yerlerinde denetim yapan ekipler, indirim etiketli ürünlerden alışveriş sepeti oluşturdu, sepetteki ürünlerin etiket ve kasa fiyatını karşılaştırdı.İl Ticaret Müdürü Serkan Karabacak, ramazan ayı öncesi vatandaşları fahiş fiyat artışından korumak, aldatıcı ve yanıltıcı indirimlerin neden olduğu mağduriyetlerin önüne geçmek için denetimleri sürdürdüklerini söyledi.Karabacak, 'Şubat ayı içinde Bakanlığımızca atanan 14 yeni personel ve tahsis edilen yeni bir araçla haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerimizin artarak devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum.' dedi.Aydın Ticaret İl Müdürü Arif Aksu da fiyat etiketleri ve haksız fiyat artışlarına yönelik denetimlerin sürdüğünü belirterek, 'Fiyat etiketlerindeki uygunsuzlukları tutanakla İl Müdürlüğümüz yapacak. Haksız fiyat artışıyla ilgili tespitleri de Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletilmek üzere Bakanlığımıza göndereceğiz.' diye konuştu.Van'da da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Tuşba'daki marketlerde fiyat ve etiket denetimi yaptı.Ticaret İl Müdür Vekili Derya Ayaydın, kentte düzenli olarak denetim yapıldığını belirterek şunları söyledi:'Özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik yapılan denetimlerde, ürünlerin üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret, ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli var ise söz konusu bedelin tutarı kontrol edilmektedir. Ayrıca, malın satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına bakılarak, aykırılık tespit edilen durumlar tutanak altına alınarak idari yaptırım uygulanmaktadır.'Ayaydın, indirimli satışa konu mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listelerinin de incelendiğini ve aykırılıklarda gerekli işlemlerin yapıldığını dile getirdi.Haksız fiyat artışıyla ilgili denetimlerin de yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Ayaydın, büyük gıda toptancılarına yönelik denetimler de yapıldığını bildirdi.Düzenli olarak yapılan denetimlerin ramazan ayının yaklaşmasıyla sıklaştırıldığını belirten Ayaydın, şunları kaydetti:'Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği Türkiye Yüzyılı hedefinin temel taşlarından olan 'Ticaretin Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda Ticaret Bakanlığı olarak bir taraftan fahiş fiyat artışlarının olumsuz etkilerinden vatandaşlarımızı korumak için haksız fiyat artışları, diğer taraftan da fiyat etiketlerinde yer verilen göstermelik aldatıcı ve yanıltıcı indirimlerin sebep olduğu tüketici mağduriyetleri ile hem masada hem de sahada ramazan ayı öncesi gerçekleştirdiğimiz yaygın ve yoğun denetimlerimizle, etkin mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.'