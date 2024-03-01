Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun batı ve kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçelerinin akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor.EDİRNE °C, 16°CParçalı bulutlu zamanla çok bulutluİSTANBUL °C, 15°CParçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisliKIRKLARELİ °C, 17°CParçalı bulutlu zamanla çok bulutluKOCAELİ °C, 22°CParçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, puslu ve yer yer sisliParçalı ve çok bulutlu, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçeleri akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 18°CParçalı bulutlu zamanla çok bulutluDENİZLİ °C, 22°CParçalı bulutlu zamanla çok bulutluİZMİR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 23°CAz bulutluANTALYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 19°CAz bulutluMERSİN °C, 23°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 19°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluESKİŞEHİR °C, 19°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluKONYA °C, 17°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluSİVAS °C, 17°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 20°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluDÜZCE °C, 24°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, puslu ve yer yer sisliSİNOP °C, 13°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 11°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, puslu ve yer yer sisliParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 13°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 20°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 13°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 9°CAz bulutluKARS °C, 9°CAz bulutluMALATYA °C, 15°CAz bulutluVAN °C, 6°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 14°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 16°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 15°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 16°CAz bulutlu ve açık