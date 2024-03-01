2019'da Ekrem İmamoğlu'na oy veren vatandaş isyan etti: Elimi kesseydim de o mührü basmasaydım

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, esnaf ve vatandaş ziyaretleri yaptığı esnada 2019 yılında Ekrem İmamoğlu’na oy verdiğini belirten bir vatandaşla karşılaştı. İmamoğlu başkanlığındaki CHP’li yönetim tarafından oğlunun 7 yıllık emeği hiçe sayılarak işten çıkartıldığını belirterek, “Şu elimi kesseydim de ben o mührü Ekrem İmamoğlu’na basmasaydım” dedi. Göksu da, Kurum’un CHP’li yönetim tarafından çıkartılanları işe iade etme vaadini hatırlatarak, “Bu sefer Murat Kurum. Murat Kurum Başkan gelecek onlar düzelecek” dedi.

Seçim çalışmalarına devam eden Esenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Esenler Belediye Başkan Adayı M. Tevfik Göksu'nun, vatandaş ziyaretlerinde ilginç anlar yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan oğlunun Ekrem İmamoğlu yönetimi tarafından sebepsiz yere işten çıkartıldığını kaydeden bir baba, 'Oğlumu Büyükşehir Belediyesinden çıkardılar. 7 yıl çalışmıştı oğlum. Edirnekapı Zabıta Daire Başkanlığı'nda yemekhanede çalışıyordu. Çocuğumun 7 yıllık emeğini hiçe sayıldı' dedi.Bu sözler üzerine konuşan Göksu, 'Yaklaşık 23 bin kişi attılar. Hani liyakat… Hani partizanlık olmayacaktı?' ifadelerini kullandı. Bunun üzerine oğlunun çıkartıldığını belirten baba, 'Ekrem İmamoğlu'na oy verdim. Diyorum ki; şu elimi kesseydim de ben o mührü basmasaydım' diyerek yanıt verdi. Göksu ise Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un CHP'li yönetim tarafından haksız yere işten çıkartılanların işe iade edileceği yönündeki vaadine işaret ederek, 'Bu sefer Murat Kurum. Murat Kurum başkan gelecek onlar düzelecek' dedi. Vatandaş da 'İnşallah gelir' derken bir başka vatandaş ise 'İnşallah gelir de haklarımızı bize geri verir' diyerek cevap verdi.