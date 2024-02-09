TIR askeri araca çarptı! Yaralılar var

Ağrı'da M.A. idaresindeki yabancı plakalı TIR, Doğubayazıt-İran kara yolunun Gürbulak Gümrük Kapısı yakınlarında Hudut Bölük Komutanlığı'na ait bir askeri araca çarptı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i askeri personel 4 kişi yaralandı.Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.