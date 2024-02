Nur Viral'e gelen soru Yusuf Kavaklı'yı sinirlendirdi: Dinden çıkarsın kafir olursun

Hafta içi her gün Beyaz TV'de seyircisiyle buluşan 'Hayatta Her Şey Var' programı, gelen ilginç sorularla dikkat çekiyor.Nur Viral'in sunuculuğunu üstlendiği programda, her cuma emekli müftü Yusuf Kavaklı'yı ağırlayarak izleyicilerden gelen sorular yanıtlanıyor.'Türbeye gidip dua etsem çocuğum olur mu?'Her hafta gelen sorularla şaşırtan program, bu hafta yine gündem oldu.İzleyiciden gelen '11 yıldır evliyim, türbeye gidip dua etsem çocuğum olur mu?' sorusu, Kavaklı'yı sinirlendirdi.Emekli müftü Yusuf Kavaklı, izleyiciden gelen soruyu şu şekilde yanıtladı:'Doktora gidip tedavi olmadan 40 tane türbe gezsen, adakta bulunsan o türbede ölmüş adamlar, yatan adamlar size bir şey vermezler. Şimdi adam diyor ki 'Şeyhimizin Allah elinde tutmuş.' Ona ne denir? Anca çüş denir. Allah kimsenin elinden tutmaz öyle. Allah haşa gelecekte kulunun elinden tutacak, o da kıyamet gününde onların elinden tutacak da onları kurtaracak.Yok böyle bir din. Böyle bir anlayış yok, hiç olmadı. Bu soytarılık sadece bizde var. Bu hanım kızım, '11 yıdır evliyim, çocuğum olmuyor, herhangi bir türbeye gidip de adakta bulunsam çocuğum olur mu?' diyorsa yeniden söylüyorum 40 değil 140 tane türbe gezsen, 'Ey türbede yatan adam, efendi benim çocuğum olmuyor bana çocuk ver.' dersen kafir olursun kafir. Dinden imandan çıkarsın, Allah devreden çıkar.”