Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek adımlar! Bayram ikramiyeleri, elektrik, doğalgaz ve kira desteği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmesi sonrasında milyonlarca emeklinin refah düzeyini artırmak için düğmeye basıldı. Emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyelerinin arttırılmasından, elektrik, doğalgaz, toplu taşıma ve suyu indirimli kullanmaları hatta kira desteği verilmesine kadar birçok iyileştirme gündemde.