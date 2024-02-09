Mersin'de FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince FETÖ üyesi şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve meslekten ihraç edilen polis K.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda K.A. yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü Tarsus Cezaevine gönderildi.