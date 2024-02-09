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Kadıköy'de korkunç olay: Dört yaşındaki torununu kurtardı, tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti

Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. İlgün Çölege hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ekleme: 9.02.2024 - 10:23 Güncelleme: 9.02.2024 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Kadıköy'de korkunç olay: Dört yaşındaki torununu kurtardı, tramvayın altında kalarak hayatını kaybettiOlay, akşam saatlerinde Bahariye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki torunu Adem Ç. ile beraber cadde üzerinde yürüyen İlgün Çölege (64), bir anda tramvay yoluna giren 4 yaşındaki torunu Adem Ç.'yi son anda tramvayın altında kalmaktan kurtardı.

Torununu kurtaran Çölege tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadıköy'de korkunç olay: Dört yaşındaki torununu kurtardı, tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti

İtfaiye ekipleri tarafından tramvayın altından çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çölege yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Korunu ise hafif yaralandı.

Kadıköy'de korkunç olay: Dört yaşındaki torununu kurtardı, tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

Yaşananları anlatan Ayhan Erek, 'Tramvay gelirken çocuk aniden tramvayın yoluna fırladı. Bunu gören babaanne, çocuğu itti. Kendini kurtaramadı. Tramvayın altında 4-5 metre sürüklendi. Sonra tramvay durdu. Ambulans geldi. Torunu hafifti. Çocuk hafifti. Tramvayın altında kalmadı' dedi.

Kadıköy'de korkunç olay: Dört yaşındaki torununu kurtardı, tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti
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