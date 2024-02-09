İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (Eurocontrol), Avrupa'daki havalimanlarına yönelik yolcu, uçak sayısı gibi kriterlerin yayınladığı raporla ilan ediyor.Eurocontrol, en son 29 Ocak ila 4 Şubat arasına ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayınlandı. Bu rapora göre de İstanbul Havalimanı 29 Ocak-4 Şubat'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı, 29 Ocak-4 Şubat'ta günlük ortalama 1.309 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1.219 uçuşla Londra Heathrow ve 1.180 uçuşla Amsterdam havalimanları izledi.