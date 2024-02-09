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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, uluslararası alandaki iddiasını yeni yılda da elde ettiği başarılarla sürdürüyor.

Ekleme: 9.02.2024 - 09:18 Güncelleme: 9.02.2024 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduAvrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (Eurocontrol), Avrupa'daki havalimanlarına yönelik yolcu, uçak sayısı gibi kriterlerin yayınladığı raporla ilan ediyor.

Eurocontrol, en son 29 Ocak ila 4 Şubat arasına ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayınlandı. Bu rapora göre de İstanbul Havalimanı 29 Ocak-4 Şubat'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

1.309 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı

Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı, 29 Ocak-4 Şubat'ta günlük ortalama 1.309 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Londra Heathrow ikinci

İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1.219 uçuşla Londra Heathrow ve 1.180 uçuşla Amsterdam havalimanları izledi.

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
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