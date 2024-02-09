Hayalet tekne herkesi şoke etti: İçinden çıkanlar dehşete düşürdü

Sahil güvenlik ekipleri Barbados’ta Ragged Point açıklarında başıboş dolaşan bir tekne gördü. Hangi ülkeye ait olduğuna dair bir işaret taşımayan bu tekneye çıkan ekipler, 11 genç adamın çürümüş cesediyle karşılaştı. Cesetlerin göçmen ya da mafya kurbanı olma ihtimali üzerinde durulurken tam 4 bin mil (yaklaşık 6 bin 437 kilometre) sürüklenen tekne, karantina altına alındı.

Barbados'ta sahil güvenlik ekipleri Ragged Point açıklarında başıboş dolaşan bir tekne gördü.Hangi ülkeye ait olduğuna dair bir işaret taşımayan bu tekneye çıkan ekipler, 11 genç adamın çürümüş cesediyle karşılaştı.Cesetlerin göçmen ya da mafya kurbanı olma ihtimali üzerinde durulurken tam 4 bin mil (yaklaşık 6 bin 437 kilometre) sürüklenen tekne, karantina altına alındı.Teknedeki bedenlerin, tuzlu su, güneş ve yoğun Atlantik deniz meltemleri sebebiyle kısmen korunduğu tespit edildi.Fransız yapımı olduğu düşünülen teknenin Güney Afrika'dan yola çıktığı sanılıyor. Karayipler sahillerinde bulunan tekneyle ilgili soruşturma başlatıldı. Cesetlerin göçmen ya da mafya kurbanı olma ihtimali üzerinde durulurken tam 4 bin mil (yaklaşık 6 bin 437 kilometre) sürüklenen tekne, karantina altına alındı.