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Beyaz Gazete
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CHP’de “fırdöndü” siyaseti! Aldıkları kararı 24 saat geçmeden ertelediler

CHP'deki "Hatay krizi" partideki tüm takvimin baştan aşağı değişmesine sebep oldu. Halkın tepkisine rağmen hayali anketleri referans alıp Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı bir kez daha aday gösteren parti yönetiminin, protestolar sonrası endişeye kapılarak yeni anket sürecini başlattığı öğrenildi.

Ekleme: 9.02.2024 - 09:14 Güncelleme: 9.02.2024 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
CHP’de “fırdöndü” siyaseti! Aldıkları kararı 24 saat geçmeden ertelediler
6 Şubat'ta Hatay'da gerçekleştirilen depremde hayatını kaybedenleri anma programında protesto edilen Savaş, olayın ardından kameraların karşısına geçerek adaylık inadını sürdürmüştü.

'Oyun oynanıyor, provokasyon yapılıyor' diyerek kendini savunan ve vatandaşı suçlayan Savaş, 'Yılmayacağım, sinmeyeceğim' sözleriyle de adaylıktan çekilmeyeceğini ilan etmişti.

CHP’de “fırdöndü” siyaseti! Aldıkları kararı 24 saat geçmeden ertelediler

Bu açıklamanın aksine CHP grup başkanvekilleri ve genel başkan yardımcıları peş peşe açıklamalar yaparak Savaş'ın adaylığının ilk PM'de tekrar değerlendirileceğinin sinyallerini vermişti.

SAVAŞ'IN ALTERNATİFİ ARANIYOR

Hatay krizi ile çalkalanan partide Lütfü Savaş'ın alternatifini bulmak için kollar sıvandı.

CHP’de “fırdöndü” siyaseti! Aldıkları kararı 24 saat geçmeden ertelediler

Protestolardan oldukça tedirgin olan parti yönetiminin hafta başına kadar kentte yeni anketler yaparak isim arayışını sürdüreceği bildirildi.

Öte yandan Hatay'da yaşanan süreç sebebiyle partinin bir gün önce aldığı kararı kısa süre sonra ertelemesi de şaşkınlık yarattı.

CHP’de “fırdöndü” siyaseti! Aldıkları kararı 24 saat geçmeden ertelediler

6 Şubat'ta Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek imzasıyla yayımlanan kararda, aday tanıtım toplantısının 12 Şubat'ta yapılacağı duyuruldu.

Hatay'daki gelişmeler üzerine bir gün sonra Genel Başkan Özgür Özel'in yoğun takvimini gerekçe gösteren parti yönetimi, lansmanın 18 Şubat'a ertelendiğini açıkladı.



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