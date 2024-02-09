Altın fiyatları yeniden yükselişte!
Gram altın haftanın son gününde yeniden 2000 TL'nin üstüne çıktı! Dolar/TL'nin rekor kırması altın fiyatlarını yukarı itiyor. ONS altın ise yatay seyretmeye devam ediyor
Gram altın haftanın son gününde yeniden 2000 TL'nin üstüne çıktı! Dolar/TL'nin rekor kırması altın fiyatlarını yukarı itiyor. ONS altın ise yatay seyretmeye devam ediyor.
Gram altın fiyat hareketleri dolar/TL'ye paralel hareket edebiliyor.
Gram altın 2,003 TL
Çeyrek altın 3,362 TL
Yarım altın 6,745 TL
Cumhuriyet altını 13,641 TL
ONS altın 2,047 dolar