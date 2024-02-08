  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Murat Kurum duyurdu: Memurlara uygun fiyatlı ev müjdesi! İstanbul'da yeni bir dönem başlayacak

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Memur-Sen İstanbul İl Temsilciliği'ni ziyaret etti. Ziyarette 31 Mart seçimlerine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Murat Kurum sosyal medya hesabından da, "İstanbul'da Nisanda memurlarımız için de yeni bir dönem başlayacak. Beklentilerinizi biliyoruz, el ele hepsini çözeceğiz!" ifadelerine yer verdi.

Murat Kurum duyurdu: Memurlara uygun fiyatlı ev müjdesi! İstanbul'da yeni bir dönem başlayacak
Ekleme: 8.02.2024 - 08:53 Güncelleme: 8.02.2024 - 08:59 / Editör: Ozge Selin
Murat Kurum duyurdu: Memurlara uygun fiyatlı ev müjdesi! İstanbul'da yeni bir dönem başlayacak
Memur-Sen İstanbul İl Temsilciliği'nde gerçekleştirilen ziyarete; Murat Kurum'un yanı sıra Memur-Sen İstanbul İl Temsilcisi Cesur Öztürk ve şube başkanları katıldı. Görüşmede İstanbul için vaatlerini anlatan Kurum, sendikaların kuracağı ve İstanbul'daki konut sıkıntısına çözüm üretecek her türlü maddi manevi projeye destek vereceklerini belirtti.

MEMURLARA UYGUN FİYATLI EV MÜJDESİ

Murat Kurum, 'Bu çalışmayı hızlı bir şekilde Memur-Sen'de başlatsın istiyorum. 1 Nisan'da ilk iş olarak memurlarımızın uygun şartlar ile ev sahibi olabilmesi için gerekli adımları tüm sendikalarımızla birlikte atacağız. Bunu; 365 bin konut yapmış, her afette anında milletin yanına giderek vatandaşın yanında olmuş, en son Kahramanmaraş depreminde 3 ayda 180 bin konutu başlatmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Biz söylersek yaparız' ifadelerini kullandı.

Milletin derdiyle dertlenen bir anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Murat Kurum, memurların İstanbul'da yaşamını kolaylaştıran adımları da Memur-Sen ile birlikte atacağına dikkat çekerek, 'Belediyede çalışan arkadaşlarımız ve indirim hakkı sunduğumuz diğer kardeşlerimiz gibi memurlar da aynı haklardan faydalanacak.'

'Yine belediyemizin hizmetleri olan spor salonları, aile bahçeleri, kıraathaneler ve kütüphaneleri kamu görevlisi arkadaşlarımıza daha ulaşılabilir hale getireceğiz.'

'Ulaşım noktasında indirimi memurlarımızın da istifade edeceği bir anlayışı yaygınlaştırmak istiyoruz. Memurlarımızın bizden haklı bir talebi varsa bunu hep birlikte değerlendirip çözümü de hep birlikte arayacağız.'

'Memurumuzun bir sorunu mu var? Biz orada olacağız ve İstanbul'u yeniden hep birlikte ayağa kaldıracağız' dedi.
Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda