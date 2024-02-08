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MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Kırmızı kategorideki Yunus Demir etkisiz hale getirildi

MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir'i, Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Kırmızı kategorideki Yunus Demir etkisiz hale getirildi
Ekleme: 8.02.2024 - 09:55 Güncelleme: 8.02.2024 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Kırmızı kategorideki Yunus Demir etkisiz hale getirildi
MİT, PKK/HPG'nin sözde konsey üyesi Yunus Demir'i Irak/Gara’da gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Pençe-Kilit operasyonlarına karşı koymak için örgüt üst yönetimi tarafından özel olarak görevlendirilen Yunus Demir terörden arananlar listesinde “Kırmızı Kategoride” yer alıyordu. Demir ayrıca İNTERPOL Kırmızı bültenle de aranmaktaydı.

MİT'İN HEDEFİNDEYDİ
Terörist Yunus Demir, Irak’ta Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerin planlanması ve yönetilmesinden bizzat sorumluydu. Örgütün, Medya Savunma Alanları olarak adlandırdığı bölgenin sözde sorumluları arasında yer alan Şivan Gever, aynı zamanda PKK/HPG Askeri Konsey üyesiydi. MİT, Pençe-Kilit bölgesindeki TSK birliklerine saldırı yapacak terörist grubu eğiten Yunus Demir’i hedef listesine aldı.

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Kırmızı kategorideki Yunus Demir etkisiz hale getirildi

SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDI
MİT, Yunus Demir’in etkisiz hale getirilmesi için özel eğitimli ajanlarını sahaya sürdü. Saha ajanları, uzun süren çalışmalar sonucu Şivan Gever Kod Yunus Demir’in yerini belirledi.

Terörist Yunus Demir’in, Pençe-Kilit harekât bölgesindeki Türk askerine yönelik eylem yapacak teröristlerin son hazırlıklarını kontrol ettiği tespit edildi. Operasyon için düğmeye basıldı.

Şivan Gever Kod Yunus Demir ve beraberindeki teröristler MİT’in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
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