Milli Savunma Bakanı Güler Somalili mevkidaşı Nur ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ile bir araya gelerek; ikili askeri ilişkiler ve savunma sanayisinde atılacak adımları ele aldı.

Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Nur'u bakanlıkta resmi törenle karşıladı.İki ülke marşlarının çalınmasının ardından konuk Bakan Nur, onur kıtasını selamladı.Bakanlar törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.Bakanlık kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, görüşmede ikili askeri ilişkiler ve savunma sanayisinde atılacak adımlar ele alındı.