Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Isparta, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Kırşehir, Antalya, Tunceli, Bingöl, Muş ve Ağrı çevreleri ile Ankara'nın güney ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklığının, ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilcek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır.Bölge bölge hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak, zamanla gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 20°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 16°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 17°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 20°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Uşak ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 14°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 19°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 20°CÇok bulutlu, araıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak, Toroslar mevkisinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 20°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıANTALYA °C, 17°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıHATAY °C, 16°CÇok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlıMERSİN °C, 19°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Eskişehir ve Kırşehir çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.ANKARA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde güney kesimleri yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 13°CÇok bulutluYOZGAT °C, 11°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 15°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 20°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 15°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 16°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ARTVİN °C, 9°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 20°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 17°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı ve çok bulutluÇok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Tunceli, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 5°CÇok bulutluKARS °C, 3°CÇok bulutluMALATYA °C, 13°CÇok bulutluVAN °C, 5°CÇok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 12°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 13°CÇok bulutluSİİRT °C, 11°CÇok bulutluŞANLIURFA °C, 14°CÇok bulutlu