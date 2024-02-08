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İstanbul’da garip kaza: Herkes sürücüyü aradı! Bakın ne zaman ortaya çıktı!

İlginç olay İstanbul Kartal'da yaşandı. Seyir halindeki araç, önce hafif ticari otomobile sonra ağaca çarptı. Polis ekipleri kazadan sonra kaybolan sürücüyü aradı. Olay yerinde uzun süre aranan şoför Sezgin Sevim, bakın ne zaman ortaya çıktı.

Ekleme: 8.02.2024 - 11:29 Güncelleme: 8.02.2024 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da garip kaza: Herkes sürücüyü aradı! Bakın ne zaman ortaya çıktı!
İstanbul'da ilginç bir olay yaşandı. Polis ekipleri uzun süre sürücüyü aradı… Kaza, dün akşam sahilyolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Hızla ilerlediği iddia edilen Sezgin Sevim'in kullandığı 34 TY 1956 plakalı otomobil, önce önünde seyreden Ferhat Çeçen yönetimindeki 25 ACD 531 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaldırıma çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi. Otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki yaralı Habip Küsmeci'yi sıkıştığı yerden çıkararak, ambulansla hastaneye sevk etti. Otomobilde sıkışan Ömer Sönmez için itfaiye ekibinin gelmesi beklendi.

İstanbul’da garip kaza: Herkes sürücüyü aradı! Bakın ne zaman ortaya çıktı!

Ömer Sönmez, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Otomobil sürücüsü Sezgin Sevim ise, kazanın ardından bir süre bulunamadı. Yaralılar hastaneye kaldırıldktan sonra ortaya çıkan sürücü ile polis ekipleri arasında geçen diyalog kameralara yansıdı. Sürücü Sevim, polise sağlık ekiplerinin kendisine 'Kenarda otur' dediklerini belirtti.

Görgü tanıklarından biri 'Bizim önümüzde gidiyordu bu araç. Sağa sola direksiyon kırarak sürekli manevra yapıyordu. Hızlı olduğu için toparlayamadı ilerideki beyaz arabaya çarptı. Kontrolü tamamen kaybetti kaldırıma vurup ters döndü burada. Aracın içinde 3 kişi vardı. Şoför kendisi çıktı araçtan.' diye konuştu.

Hafif ticari araç sürücüsü Ferhat Çeçen ise, 'Sol şeritte seyir halindeydim. Arkamdan ses geldi, bana arabanın vurduğunu anladım. Sağıma bakınca hızlı bir şekilde uçup takla attı, ağaca çarptı.

Panikle arabayı durdurdum. Göremedim kaç kişi olduğunu. 2-3 kişi var diyorlar ama tam olarak kaç kişi var bilmiyorum.

Şoförün kaçtığını söylüyorlar, bilgim yok' dedi. Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra ortaya çıkan otomobil sürücüsü Sezgin Sevim ise, 'Çarptılar bize, biz de başkasına vurmayalım diye bu tarafa vurduk. Hızlı değildim.

En fazla olacağım 40-60 kilometreydi. Arkadan biri zik zak yapıyordu. Başkasına vurmayalım diye bu tarafa kaçtık' diye konuştu.

İstanbul’da garip kaza: Herkes sürücüyü aradı! Bakın ne zaman ortaya çıktı!



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