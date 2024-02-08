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İDO'nun Yunan Adaları seferleri başlıyor! Tarih belli oldu

İDO, hem İzmir Seferihisar’dan hem Aydın Kuşadası’ndan Yunanistan’ın Samos (Sisam) Adası'na başlayacak olan seferler için tarihi duyurdu.

Ekleme: 8.02.2024 - 12:53 Güncelleme: 8.02.2024 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
İDO'nun Yunan Adaları seferleri başlıyor! Tarih belli olduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a girişte “Kapıda Vize” uygulaması müjdesiyle birlikte İDO, Ege Adaları'na sefer yapacağını kamuoyuyla paylaştı.

Bu peş peşe gelen müjdelerin ardından 6 Nisan'da sefer yapacağını duyuran İDO, bilet satışlarına da geçen hafta başladı.

İDO hem İzmir Seferihisar'dan hem Aydın Kuşadası'ndan Yunanistan'ın Samos (Sisam) Adası'na sefer yapacak.

Seferihisar-Samos seferleri; sabah gidiş akşam dönüş olarak haftada 3 gün, ağustos ayında ise haftanın her günü olacak.

Kuşadası-Samos seferleri ise sabah gidiş akşam dönüş olarak, 15 Haziran'a kadar haftada 3 gün, 15 Haziran sonrası haftanın her günü yapılacak.

İDO'dan detaylı bilgilendirme

“İDO Ege” ve “İDO Akdeniz” adında iki gemiyle Samos seferleri başlayacak olup, gemiler Seferihisar Sığacık Teos Marina'dan ve Kuşadası Ege Port'tan kalkış yapacak. İDO'nun Ege Adaları'na yönelik seferlerde yüksek hızlı deniz otobüsleri kullanacağı belirtilirken konuyla ilgili açıklamada bulunan İDO Genel Müdürü Murat Orhan, “Filomuzda 5 feribot, 24 deniz otobüsü ve 18 arabalı vapur olmak üzere toplam 47 gemi ve 35 iskele bulunmaktadır. İDO olarak Marmara Bölgesi'nde yılda yaklaşık 11 milyon araç ve 35 milyon yolcuya bin 250 çalışanımızla hizmet vermek üzere yolcu ve araç taşımacılığı alanında faaliyet göstermekteyiz. Nisan ayında Ege Denizi'nde Samos seferlerimize başlıyoruz. 449 kişi kapasiteli hızlı deniz otobüslerimiz ile Ege kıyılarından adalara olan ulaşım süresini kısaltarak güvenli, hızlı ve konforlu bir yolculuk deneyimi sunmayı hedefliyoruz.

Seferihisar-Samos arasını 1 saate, Kuşadası-Samos arasını yarım saate düşürdüğümüz seferlerimizin bilet satışlarına başladık. Gemilerimizin İzmir'deki ana bağlama ve kalkış yeri olan Sığacık Teos Marina, İzmir merkeze 45 kilometre mesafede olup yaklaşık 30-40 dakikalık yolculukla ulaşılabilmektedir. Ayrıca İzmir'den Seferihisar-Sığacık'a belediye otobüsleri bulunmaktadır. Gemilerimizin Kuşadası'ndaki ana bağlama noktası Kuşadası Ege Port olup, Kuşadası'nın Merkezi'ndedir.” dedi.

İDO'nun Yunan Adaları seferleri başlıyor! Tarih belli oldu

Gidiş-dönüş 41 euro, farklı gün dönüş yapılması durumunda gidiş-dönüş 52 euro

Samos seferleri için biletler https://egeadalari.ido.com.tr/ adresinden online olarak İDO satış ofislerinden, yetkili acentelerden ve çağrı merkezlerinden temin edilebilecek. Seferihisar-Samos seferleri aynı gün dönüş yapılması durumunda gidiş-dönüş 35 euro, farklı gün dönüş yapılması durumunda gidiş-dönüş 49 euro olarak belirlendi.

Yolculuk ise yaklaşık 1 saat olarak ifade edildi. Kuşadası-Samos seferleri aynı gün dönüş yapılması durumunda gidiş-dönüş 41 euro, farklı gün dönüş yapılması durumunda gidiş-dönüş 52 euro, yolculuk yaklaşık yarım saat olacak.

Giriş ve dikkat edilmesi gerekenler

Samos Adası'na giriş için geçerli bir pasaport ve Schengen ya da kapı vizesi gerekirken pasaportun geri dönüş tarihi itibariyle en az 3 ay geçerliliği olması ve 10 yıldan eski olmaması gerektiği belirtildi. İDO'nun bu hatlarında araçlı yolcu taşıması yapılmadığı aktarıldı.


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