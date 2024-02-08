CHP'de ikinci geri vites hazırlığı! Çiğli krizi soğumadan Hatay patlak verdi
Aday belirleme süreci kaos ve skandallarla devam eden CHP'de bu kez Hatay krizi patlak verdi. Hatay'daki depremzedeleri anma programında toplu şekilde protesto edilip alandan güçlükle çıkarılan mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş, "Oyun oynanıyor" diyerek adaylık inadını sürdürdü.
10 yıldır koltukta oturan ve kentsel dönüşüme karşı mücadelesiyle bilinen Savaş'ı ısrarla yeniden aday gösteren CHP, önceki gün Hatay'daki toplu protesto ile büyük bir şok yaşadı.
Savaş'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de tepki gösteren vatandaşlar, alanı 'istifa' sloganlarıyla inletti.
HALKIN TALEPLERİNE SAĞIR
Kendisine yönelik protesto sonrası kameraların karşısına geçen Lütfü Savaş, bir kez daha halkın beklentisine kulaklarını tıkadı. Tüm tepkilere rağmen adaylık inadından geri adım atmayan Savaş, 'Korkmayacağım, sinmeyeceğim, yılmayacağım' sözüyle dikkat çekti.
PİŞKİNLİKTE SON AŞAMA
Halkın toplu şekilde kendisini istifaya davet etmesini ise 'Hatay'da oynanmak istenen oyunları biliyoruz' diyerek geçiştiren Savaş'ın açıklamaları büyük tepki topladı.
Geçtiğimiz ay gerçeklikten uzak, hayali anketler referans alınarak CHP tarafından bir kez daha gösterilen Savaş, 'Genel Başkanımızla konuştum, duruşu net. 'Adayımız Lütfü Savaş, seçimi kazanacağız' diyor' ifadelerini kullandı.
Yaşananların ardından peş peşe açıklamalar yapan CHP genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekilleri ise Savaş'ın adaylığının ilk PM'de tekrar değerlendirilebileceğini açıkladı.
'DÖNÜŞÜME HAYIR' MİTİNGİ UNUTULMADI
5 yıl önce Antakya'nın Emek Mahallesi'nde 'kentsel dönüşüme hayır mitingi' düzenleyerek hafızalara kazınan Savaş, 6 Şubat depremlerinin ardından 'Böyle bir miting yapmadım' diyerek gündem olmuştu.
Kentsel dönüşümün engellendiği mahallede 300'ü aşkın bina deprem anında yıkılmış, 800 yapı ise ağır hasarlı olarak kayıtlara geçmişti.
ÇİĞLİ KRİZİ SOĞUMADAN HATAY KRİZİ PATLAK VERDİ
Hatay'daki sert protestoların ardından Savaş'ın adaylığını yarınki PM'de bir kez daha masaya yatırmaya hazırlanan CHP, geçtiğimiz hafta da 'Çiğli' kriziyle gündeme oturmuştu.
2 hafta önce, DEM Parti'nin işaret ettiği iddia edilen Uygar Yıldırım'ı İzmir Çiğli'den aday gösteren Özgür Özel, ilçeli partililerin sokağa dökülmesine sebep olmuş ve burada yoğun şekilde protesto edilmişti.
1 hafta boyu devam eden baskılara dayanamayan Özel, ilk PM'de geri adım atarak Çiğli adayını değiştirmek zorunda kalmıştı.
CHP'DE YETKİLİ KURULLAR DEĞERLENDİRECEK
TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da, Savaş'ın adaylığının gözden geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin soru üzerine, 'Hatay'ın genelinde bir sıkıntı varsa partinin yetkili kurulları bunu değerlendirecektir.
Aday yapıldığı günle bugün arasındaki dönemde insanların düşüncesi değişmiş olabilir.