  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'de ikinci geri vites hazırlığı! Çiğli krizi soğumadan Hatay patlak verdi

Aday belirleme süreci kaos ve skandallarla devam eden CHP'de bu kez Hatay krizi patlak verdi. Hatay'daki depremzedeleri anma programında toplu şekilde protesto edilip alandan güçlükle çıkarılan mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş, "Oyun oynanıyor" diyerek adaylık inadını sürdürdü.

CHP'de ikinci geri vites hazırlığı! Çiğli krizi soğumadan Hatay patlak verdi
Ekleme: 8.02.2024 - 09:55 Güncelleme: 8.02.2024 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
CHP'de ikinci geri vites hazırlığı! Çiğli krizi soğumadan Hatay patlak verdi
10 yıldır koltukta oturan ve kentsel dönüşüme karşı mücadelesiyle bilinen Savaş'ı ısrarla yeniden aday gösteren CHP, önceki gün Hatay'daki toplu protesto ile büyük bir şok yaşadı.
Savaş'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de tepki gösteren vatandaşlar, alanı 'istifa' sloganlarıyla inletti.
HALKIN TALEPLERİNE SAĞIR

Kendisine yönelik protesto sonrası kameraların karşısına geçen Lütfü Savaş, bir kez daha halkın beklentisine kulaklarını tıkadı. Tüm tepkilere rağmen adaylık inadından geri adım atmayan Savaş, 'Korkmayacağım, sinmeyeceğim, yılmayacağım' sözüyle dikkat çekti.

PİŞKİNLİKTE SON AŞAMA

Halkın toplu şekilde kendisini istifaya davet etmesini ise 'Hatay'da oynanmak istenen oyunları biliyoruz' diyerek geçiştiren Savaş'ın açıklamaları büyük tepki topladı.
Geçtiğimiz ay gerçeklikten uzak, hayali anketler referans alınarak CHP tarafından bir kez daha gösterilen Savaş, 'Genel Başkanımızla konuştum, duruşu net. 'Adayımız Lütfü Savaş, seçimi kazanacağız' diyor' ifadelerini kullandı.
Yaşananların ardından peş peşe açıklamalar yapan CHP genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekilleri ise Savaş'ın adaylığının ilk PM'de tekrar değerlendirilebileceğini açıkladı.

CHP'de ikinci geri vites hazırlığı! Çiğli krizi soğumadan Hatay patlak verdi

'DÖNÜŞÜME HAYIR' MİTİNGİ UNUTULMADI

5 yıl önce Antakya'nın Emek Mahallesi'nde 'kentsel dönüşüme hayır mitingi' düzenleyerek hafızalara kazınan Savaş, 6 Şubat depremlerinin ardından 'Böyle bir miting yapmadım' diyerek gündem olmuştu.
Kentsel dönüşümün engellendiği mahallede 300'ü aşkın bina deprem anında yıkılmış, 800 yapı ise ağır hasarlı olarak kayıtlara geçmişti.

ÇİĞLİ KRİZİ SOĞUMADAN HATAY KRİZİ PATLAK VERDİ

Hatay'daki sert protestoların ardından Savaş'ın adaylığını yarınki PM'de bir kez daha masaya yatırmaya hazırlanan CHP, geçtiğimiz hafta da 'Çiğli' kriziyle gündeme oturmuştu.

2 hafta önce, DEM Parti'nin işaret ettiği iddia edilen Uygar Yıldırım'ı İzmir Çiğli'den aday gösteren Özgür Özel, ilçeli partililerin sokağa dökülmesine sebep olmuş ve burada yoğun şekilde protesto edilmişti.
1 hafta boyu devam eden baskılara dayanamayan Özel, ilk PM'de geri adım atarak Çiğli adayını değiştirmek zorunda kalmıştı.

CHP'de ikinci geri vites hazırlığı! Çiğli krizi soğumadan Hatay patlak verdi



CHP'DE YETKİLİ KURULLAR DEĞERLENDİRECEK

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da, Savaş'ın adaylığının gözden geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin soru üzerine, 'Hatay'ın genelinde bir sıkıntı varsa partinin yetkili kurulları bunu değerlendirecektir.
Aday yapıldığı günle bugün arasındaki dönemde insanların düşüncesi değişmiş olabilir.
Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda