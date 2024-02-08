CHP'de ikinci geri vites hazırlığı! Çiğli krizi soğumadan Hatay patlak verdi

10 yıldır koltukta oturan ve kentsel dönüşüme karşı mücadelesiyle bilinen Savaş'ı ısrarla yeniden aday gösteren CHP, önceki gün Hatay'daki toplu protesto ile büyük bir şok yaşadı.Savaş'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de tepki gösteren vatandaşlar, alanı 'istifa' sloganlarıyla inletti.Kendisine yönelik protesto sonrası kameraların karşısına geçen Lütfü Savaş, bir kez daha halkın beklentisine kulaklarını tıkadı. Tüm tepkilere rağmen adaylık inadından geri adım atmayan Savaş, 'Korkmayacağım, sinmeyeceğim, yılmayacağım' sözüyle dikkat çekti.Halkın toplu şekilde kendisini istifaya davet etmesini ise 'Hatay'da oynanmak istenen oyunları biliyoruz' diyerek geçiştiren Savaş'ın açıklamaları büyük tepki topladı.Geçtiğimiz ay gerçeklikten uzak, hayali anketler referans alınarak CHP tarafından bir kez daha gösterilen Savaş, 'Genel Başkanımızla konuştum, duruşu net. 'Adayımız Lütfü Savaş, seçimi kazanacağız' diyor' ifadelerini kullandı.Yaşananların ardından peş peşe açıklamalar yapan CHP genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekilleri ise Savaş'ın adaylığının ilk PM'de tekrar değerlendirilebileceğini açıkladı.5 yıl önce Antakya'nın Emek Mahallesi'nde 'kentsel dönüşüme hayır mitingi' düzenleyerek hafızalara kazınan Savaş, 6 Şubat depremlerinin ardından 'Böyle bir miting yapmadım' diyerek gündem olmuştu.Kentsel dönüşümün engellendiği mahallede 300'ü aşkın bina deprem anında yıkılmış, 800 yapı ise ağır hasarlı olarak kayıtlara geçmişti.Hatay'daki sert protestoların ardından Savaş'ın adaylığını yarınki PM'de bir kez daha masaya yatırmaya hazırlanan CHP, geçtiğimiz hafta da 'Çiğli' kriziyle gündeme oturmuştu.2 hafta önce, DEM Parti'nin işaret ettiği iddia edilen Uygar Yıldırım'ı İzmir Çiğli'den aday gösteren Özgür Özel, ilçeli partililerin sokağa dökülmesine sebep olmuş ve burada yoğun şekilde protesto edilmişti.1 hafta boyu devam eden baskılara dayanamayan Özel, ilk PM'de geri adım atarak Çiğli adayını değiştirmek zorunda kalmıştı.TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da, Savaş'ın adaylığının gözden geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin soru üzerine, 'Hatay'ın genelinde bir sıkıntı varsa partinin yetkili kurulları bunu değerlendirecektir.Aday yapıldığı günle bugün arasındaki dönemde insanların düşüncesi değişmiş olabilir.