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Bursa'da gece yarısı katliamı: 3 ölü! 7 yaşındaki oğlunun önünde ailesini yok etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece yarısı aile katliamı gerçekleşti. Boşanma aşamasında depresyona giren şahıs ailesinin evine gelerek annesi ve babası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet geçiren adam önce annesi ve babasını daha sonra ise erkek kardeşini katletti.

Ekleme: 8.02.2024 - 10:11 Güncelleme: 8.02.2024 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da gece yarısı katliamı: 3 ölü! 7 yaşındaki oğlunun önünde ailesini yok ettiBursa'da eşinden ayrılıp bunalıma giren adam, eve gittiğinde ailesiyle tartıştı. Kavgaya dönen tartışmada cinnet geçiren şahıs, 7 yaşındaki oğlunun yanında önce annesi ve babasını, ardından da erkek kardeşini tüfekle vurdu.

Bursa'da gece yarısı katliamı: 3 ölü! 7 yaşındaki oğlunun önünde ailesini yok etti
İhbar üzerine şüpheli olay yerinde yakalanırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa'da gece yarısı katliamı: 3 ölü! 7 yaşındaki oğlunun önünde ailesini yok etti

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre karısından ayrıldığı için bunalıma giren A.Y. (30), 2. Ceviz Sokak'ta ailesinin yaşadığı eve geldi. Evde babası Seyithan Y. ile tartışmaya yaşayan A.Y., bir anda kavgaya tutuştu.

Bursa'da gece yarısı katliamı: 3 ölü! 7 yaşındaki oğlunun önünde ailesini yok etti



Ev halkıyla kavgaya tutuşan şüpheli, evde bulunan tüfek ile önce babası Seyithan Y.'yi, ardından annesi Zozan Y.'yi (55) daha sonra ise kendisini engellemek isteyen 25 yaşındaki kardeşi M.Y'yi de 7 yaşındaki oğlunun yanında vurdu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerince olay yerinden kaçmak üzereyken suç aletiyle yakalanan şüpheli emniyete götürülürken, sağlık ekipleri vurulanların olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın şoku içine giren 7 yaşındaki çocuk ise polis tarafından güvence altına alındı.

Bursa'da gece yarısı katliamı: 3 ölü! 7 yaşındaki oğlunun önünde ailesini yok etti

Savcılık incelemesinin ardından 3 kişinin cesedi Adli Tıp Morguna kaldırılırken, ailenin yakınları ve akrabaları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.
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