Burdur’da eski koca dehşet saçtı! Önce vurdu sonra bıçaklayarak öldürdü

Olay, sabah saatlerinde Çavdır ilçesindeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 Ocak'ta T.Y. (45) isimli eski kocasından boşanan ve ilçede bulunan bir gece kulübünde çalışan Özlem Şımarık (28), Çavdır-Antalya karayolunda bulunan bir otelde kalmaya başladı.Özlem Şımarık'ın gece kulübünde çalışmasına karşı olan T.Y., eski eşinin kaldığı otele gelerek tartışmaya başladı. Tartışma sonrası T.Y., Özlem Şımarık'ı önce yanında getirdiği av tüfeği ile vurdu, daha sonra birçok yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.Ağır yaralanan genç kadın, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Özlem Şımarık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, kayıplara karışan eski koca T.Y.'yi bulmak için çalışma başlattı.Hayatını kaybeden Özlem Şımarık'ın 2 çocuk annesi olduğu, T.Y.'nin ise kasten yaralama suçundan cezaevinde olduğu ve 1 hafta önce cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.