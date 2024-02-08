Bolu'da otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 yaralı
Bolu'da otomobille çarpışan minibüsün devrildiği kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bolu merkez Beşkavaklar Mahallesi'nde sokağa girmek isteyen Semih N. idaresindeki otomobil ile sokakta seyreden Muharrem S. yönetimindeki minibüs çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.
Meydana gelen kazada sürücüler hafif şekilde yaralanırken bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Soruşturma başlatıldı
Yaralanan Muharrem S. ve Semih N. ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.
Meydana gelen kazada sürücüler hafif şekilde yaralanırken bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Soruşturma başlatıldı
Yaralanan Muharrem S. ve Semih N. ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.