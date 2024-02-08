Bakan Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Nabet ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti.Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı" denildi.