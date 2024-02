Bakan Bolat genç girişimcilere seslendi: Küresel pazarları da hedeflemek zorundasınız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dijitalleşme sürecinin, yapay zekanın ve e-ticaretin küresel ticareti artıracağını belirterek, "Bizim de bugün toplam ihracatımızda yüzde 1,5 pay oluşturan e-ticaretin, e-ihracatın payını 2028'e kadar yüzde 10'a çıkarma hedefimiz var." dedi.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genç MÜSİAD tarafından "Global Harmony" temasıyla düzenlenen 8. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi'ndeki (UGiK) konuşmasına, üstünden 1 sene geçen ve 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.Deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Bolat, "Bölgedeki kardeşlerimizi devlet ve millet olarak hiçbir zaman unutmadık. Depremin ilk saatlerinden itibaren devletimiz, hükümetimiz, milletimiz, STK'lerimiz yekvücut oldular. Şu an bölgede 40 bin kişi kalıcı konutlara oturmaya başladı. 200 bin kalıcı konut bu yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. Kalanların da hızlı şekilde inşası tamamlanacak." diye konuştu.Bolat, bölgenin yaralarını hızla sardığının altını çizerek, hayatın yavaş yavaş normale döndüğünü söyledi.Konuşmasında, düzenlenen etkinliğin önemini dile getiren Bolat, Genç MÜSİAD'ın kuruluş dönemlerine atıfta bulunarak, projenin Türkiye'ye on binlerce iş insanının katılımını sağladığını söyledi.Bolat, girişimciliğin erken yaşlarda başladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sizler, Türkiye'nin girişimci ruhunu ve ekonomik dinamizmini temsil ediyorsunuz. Benim 3G sloganım vardı: 'Türkiye'nin Geleceği eşittir Girişimcilerimiz ve Gençlerimiz.' Az önce stantlarını ziyaret ettiğimiz genç girişimcilerimizin ne kadar başarılı işler yaptığını görmekten memnuniyet duydum. Ticaret Bakanlığı olarak gençlerimizin ve girişimcilerimizin potansiyelini azami düzeye çıkarmayı ve uluslararası rekabet güçlerini artırmayı hedefleyerek, sürdürülebilir girişimleri desteklemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Güçlü ihracat yapabilmek ve sürdürülebilir olmak açısından inovatif, yenilikçi, katma değeri ve markalaşma değeri yüksek ürünlerle ancak bunu başarabiliriz. 2002 yılında kilogramı 0,55 dolar olan ihracatımız bugün 1,37 dolar konumunda ve biz bunu daha da yukarılara, katma değeri ve marka değeri yüksek ürünlerle çıkarabileceğiz."Bakan Bolat, UGiK gibi platformların gençlerin girişimciliklerine olan etkisine değinerek, Türkiye ekonomisini güçlendirmeye çalışacak bütün çabalarda gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi."Global Harmony" teması çerçevesinde dikkate alınması gereken konulara işaret eden Bolat, "Artık sizin için pazar sadece kendi köyünüz, kasabanız, ilçeniz, şehriniz, bölgeniz, ülkeniz değil ve yetmeyecek. Mutlaka dünyayı da küresel pazarları da hedeflemek zorundasınız. Siz hedeflemezseniz küresel pazardaki rakipler gelecek, sizi ülkenizde rekabete zorlayacak. Siz onların evine gitmediğiniz takdirde onlar sizin kapınızı çalacaktır." şeklinde konuştu.Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada yenilikçilik ve teknolojik gelişmelerin öncü rol oynaması gerektiğini dile getiren Bolat, çevresel sorumluluk, küresel ticaretin geleceği, kültürlerarası anlayış ve işbirliği, ekonomik zorluklara karşı dayanıklılık, genç girişimciliğin teşvik edilmesi ve manevi dinamikler konularında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.Bolat, "1990'da dünyadaki ihracat toplamı 1 trilyon dolardı, 2022'de 32 trilyon dolara yükseldi. Bunun 25 trilyon doları mal ihracatı, 7 trilyon doları hizmetler ihracatı idi. 2023'te bu rakam 31 trilyon dolara geriledi, zor bir yıldı. Dijitalleşme süreci, yapay zeka ve e-ticaret küresel ticareti artıracak. Bizim de bugün toplam ihracatımızda yüzde 1,5 pay oluşturan e-ticaretin, e-ihracatın payını 2028'e kadar yüzde 10'a çıkarma hedefimiz var." ifadelerini kullandı.Ticaret Bakanı Bolat, genç girişimcilerin teşvik edilmesi için yapılan çalışmalardan bahsederek, "Türkiye'nin büyük gruplarının hemen hepsinde artık yıllık karlarının belli bir kısımlarını genç girişimleri fonlama, onlara ortak olma, melek yatırımcı olma, girişim sermayesi fonuna katkı yapma şeklinde ayırdıklarını görüyoruz." diye konuştu."Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa edeceğiz." diyen Bolat, her ay bir yıl öncesinin aynı ayından daha fazla ihracat yapmanın kendileri için bir hedef olduğunu söyledi.Bolat, Türkiye'de yerli ve milli üretime zarar veren, haksız ticari uygulamalarla Türkiye'ye girmeye çalışan ithal ürünler konusunda da aktif ticaret politikası araçları uyguladıklarını anlattı.Bakan Ömer Bolat, Türkiye'nin büyümesi ve kalkınması için iş dünyası ile birlikte çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:"Bu noktada uluslararası doğrudan yatırımlara da çok önem veriyoruz. Ülkemize 2003'ten 2023'e kadar yaklaşık 262 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım geldi. 2022'de 5 bin olan uluslararası doğrudan yatırımcı sayısı 2023'te 80 bin küsura ulaştı. Türkiye'nin ihracatının yüzde 30'unu uluslararası doğrudan yatırımcılar yapmakta. Biz ülkemize üretim, istihdam sağlayan, vergi ödeyen, ihracatımızın artmasını sağlayan doğrudan yatırımları da desteklemekteyiz."Bolat, Bakanlık bünyesinde yapılan diğer çalışmalar hakkında bilgi vererek, KOBİ'lere ve katma değeri yüksek ürün üreten firmalara destek sağlama konusunda kararlı olduklarını vurguladı.Bakan Bolat, "21 yıldan bu yana Türkiye ekonomisi tam 4,5 kat büyüdü. Eylül ayı sonu itibarıyla 1 trilyon 75 milyar dolar milli gelire ulaştık, 12 bin 650 dolar kişi başı milli gelire ulaştık. 1 Mart'ta 2023'ün tamamı için netice ortaya çıkacak, inşallah daha az olmayacak daha çok olacak diye tahmin ediyoruz. 2024'te 267 milyar dolar mal ihracatı ve 100 milyar dolar hizmet ihracatı hedefliyoruz. Dış ticaret açığımızı da daha da aşağılara çekmeye kararlıyız, bunun için var gücümüzle çalışıyoruz." şeklinde konuştu.Gençlerin ihracata katkısıyla kilogram başı ihracat değerini önce 2 dolara, sonra 3 dolarlara çıkarma azim ve kararlılığında olduklarının altını çizen Bolat, katılımcılara Bakanlık bünyesinde devam eden projeler hakkında bilgi verdi.