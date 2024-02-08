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Aydın'da kaçak göçmenler İHA'yla tespit edilip yakalandı

Didim'de yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 23 kaçak göçmen ile 3 organizatör, saklandıkları makilikte insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilip, yakalandı.

Ekleme: 8.02.2024 - 12:57 Güncelleme: 8.02.2024 - 12:58 / Editör: Ozge Selin
Aydın'da kaçak göçmenler İHA'yla tespit edilip yakalandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Hisar Mahallesi 40 Evler mevkisinde bir grup kaçak göçmenin deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İHA'lar saklanan kaçak göçmenleri buldu

İHA destekli yapılan operasyonda makilikte saklanmış kaçak göçmenler tespit edildi.

Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, 23 kaçak göçmen ile organizatör şüphelileri U.Z., M.C. ve E.A. yakalandı.

Aydın'da kaçak göçmenler İHA'yla tespit edilip yakalandı

Tekne, lastik bot ve şişirme pompası ele geçirildi

Çevrede yapılan aramalarda 1 tekne, 1 lastik bot, 50 litrelik bidonlar içerisinde benzin ve 7 şişirme pompası ele geçirildi.

3 organizatör şüphelisi gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.
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