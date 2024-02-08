Altın fiyatları düşüyor! İşte detaylar...
Artan küresel risk iştahı altın fiyatlarının gerilemesine sebep oluyor. ABD'de açıklanan bilançoların beklenti üstü gelmesi ONS altını düşürürken, gram altın ise doların yatay seyire geçmesiyle güç kaybetti.
Artan küresel risk iştahı altın fiyatlarının gerilemesine sebep oluyor. ABD'de açıklanan bilançoların beklenti üstü gelmesi ONS altını düşürürken, gram altın ise doların yatay seyire geçmesiyle güç kaybetti.
Gram altın 1,998 TL
Çeyrek altın 3,352 TL
Yarım altın 6,725 TL
Cumhuriyet altını 13,708 TL
ONS altın 2,047 dolar
Gram altın 1,998 TL
Çeyrek altın 3,352 TL
Yarım altın 6,725 TL
Cumhuriyet altını 13,708 TL
ONS altın 2,047 dolar